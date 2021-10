Enrique Trebolle, abogado de Gloria Camila, explica cómo ha ido su vista judicial contra Rocío Carrasco

El abogado desvela que Rocío Carrasco mantiene que no ha entregado ningún documento de Rocío Jurado a Mediaset o La Fábrica de la Tele

MADRID, 29 (CHANCE)

Este viernes Rocío Carrasco ha tenido que depositar, en los Juzgados de Alcobendas, los escritos íntimos de u madre, Rocío Jurado, tras la demanda interpuesta por Gloria Camila para evitar que su hermana haga públicos los documentos íntimos de la tonadillera - que podrían desvelar cómo era su relación con José Ortega Cano y con su familia - en la segunda parte de su docuserie.

Una vista judicial en la que sí hemos visto a Rocío, que ha confesado su sorpresa por no haber visto en los juzgados a Ortega Cano - dejando entrever que es el diestro quien está detrás de la demanda de Gloria - pero no a la colombiana, que ha dejado en manos de su abogado, Enrique Trebolle, el incómodo trámite de tener que verse las caras con su hermana en un tribunal después de años sin ningún tipo de relación. "Se trata de que prevalezca la justicia", aseguraba a su llegada el letrado zaragozano, explicando que su representada está "muy tranquila" y que su ausencia se debía a que no tenía por qué asistir a la vista

"Entendemos que se vulnera la intimidad y el honor de Rocío Jurado, porque se anuncia y se ha cebado en todos los anuncios, y el fin que persigue Gloria Camila es defender la intimidad de su madre, una difunta, y que no se divulguen los documentos privados de su madre. No tiene nada que ver con el señor Ortega Cano", comentaba el abogado antes del juicio, admitiendo que de ser así se paralizaría el documental de Rocío Carrasco: "Es una consecuencia".

Tras la vista, Enrique Trebolle nos ha explicado en qué ha consistido este cara a cara judicial con Rocío Carrasco: "Tenía que entregar la documentación privada de doña Rocío Jurado que se hubiera puesto de manifiesto y que se hubiera entregado o bien en La Fábrica de la Tele o a Mediaset para realizar una docuserie como ustedes saben y demás". "Dicen que no se ha entregado ninguna documentación a La Fábrica de la Tele ni a Mediaset, con lo cual es que el siguiente paso yo me planteo en principio lo siguiente: que sus televidentes, sus oyentes, saquen las conclusiones. O bien se ha engañado a la audiencia, porque durante el cebo de la audiencia dicen que había documentos comprometedores y que además vamos a dejar para docuserie* O bien se ha engañado a la audiencia o se ha engañado al juzgado", ha asegurado.

"Desde el punto de vista de lo jurídico, de lo letrado, es preferible engañar a la audiencia que engañar al juzgado. Si se engaña al juzgado es cárcel, querella criminal por estafa procesal si se ha engañado a la audiencia. Si se ha engañado a la audiencia, que valore la propia audiencia como se ha cebado un procedimiento excitando la curiosidad del público cuando resulta que no se ha entregado ninguna documentación que es la que solicitamos que es la divulgación", ha añadido, concluyendo que "puede tener la documentación que quiera esta señora" - Por Rocío Carrasco - un documento o mil quinientos, los que sean, pero no los puede hacer públicos. No lo puede divulgar y ahí vamos a ser muy contundentes y desde luego no vamos a dejar pasar ni una".