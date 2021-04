Enríquez ensalza a los profesionales y a los accionistas de Vocento por su respuesta en un "trágico" y "feo" 2020

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del grupo Vocento, Luís Enríquez, ha ensalzado a los profesionales y a los accionistas del grupo de comunicación por su actitud y su respuesta en 2020, "un año feo, desconcertante" y "trágico".

Así lo ha puesto de manifiesto Luís Enríquez durante su intervención este martes 20 de abril ante la reunión de la Junta General de Accionistas 2021, celebrada un año más de manera telemática por la pandemia y que ha presidido Ignacio Ybarra.

"Nuestros accionistas fueron los que se pusieron al servicio de la compañía y renunciaron al cobro de un dividendo e interrumpieron un programa de recompra de acciones para poner a salvo la, que en aquel momento podría haber sido cuestionada, posición de tesorería en el momento en que no se sabía muy bien hacia donde podía terminar las directrices del año", ha explicado.

Respecto a los trabajadores de Vocento, ha tenido un especial recuerdo para los profesionales de 'Las provincias', afectados por un brote de coronavirus a principios de marzo, "cuando no había mascarillas, no había guantes, no había protocolos".

"Todos asistieron a trabajar, como si fueran uno solo. Mantuvieron el suministro de información de manera ejemplar", ha subrayado, para después añadir que, con la declaración del primer estado de alarma y el confinamiento, todos los empleados de Vocento tuvieron que adecuar sus condiciones laborales, "sin ensayo previo, para poder mantener la eficacia y la excelencia" del grupo "y así lo hicieron".

Por su parte, el presidente de la compañía, Ignacio Ybarra, ha reconocido que Vocento ha sufrido las consecuencias de la pandemia lo que le "ha obligado a adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis". En todo momento los objetivos principales han sido la protección de la salud, el empleo y la sostenibilidad del negocio", ha explicado.