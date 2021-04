Enríquez ensalza a profesionales y accionistas de Vocento por su respuesta en un "trágico" y "feo" 2020

Crecimiento digital, diversificación, clasificados y eficiencia, claves de la estrategia en 2021

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del grupo Vocento, Luís Enríquez, ha ensalzado a los profesionales y a los accionistas del grupo de comunicación por su actitud y su respuesta en 2020, "un año feo, desconcertante" y "trágico".

El vídeo del día Vox pide acabar totalmente con las restricciones de movilidad

Así lo ha puesto de manifiesto Luís Enríquez durante su intervención este martes 20 de abril ante la reunión de la Junta General de Accionistas 2021, celebrada en Bilbao con la asistencia de solo el equipo indispensable y presidida Ignacio Ybarra. Ambos han desgranado las claves sobre las que versará la estrategia de la compañía en 2021, basadas en el crecimiento digital, la diversificación, los clasificados y la eficiencia.

"Nuestros accionistas fueron los que se pusieron al servicio de la compañía y renunciaron al cobro de un dividendo e interrumpieron un programa de recompra de acciones para poner a salvo la, que en aquel momento podría haber sido cuestionada, posición de tesorería en el momento en que no se sabía muy bien hacia donde podía terminar las directrices del año", ha explicado.

Respecto a los trabajadores de Vocento, ha tenido un especial recuerdo para los profesionales de 'Las provincias', afectados por un brote de coronavirus a principios de marzo, "cuando no había mascarillas, no había guantes, no había protocolos".

"Todos asistieron a trabajar, como si fueran uno solo. Mantuvieron el suministro de información de manera ejemplar", ha subrayado, para después añadir que, con la declaración del primer estado de alarma y el confinamiento, todos los empleados de Vocento tuvieron que adecuar sus condiciones laborales, "sin ensayo previo, para poder mantener la eficacia y la excelencia" del grupo "y así lo hicieron".

En su intervención, Luis Enríquez ha puesto de relieve las oportunidades de negocio del grupo y la estrategia a seguir. Así, En cuanto a los suscriptores digitales de los periódicos, que alcanzaron los 75.000 en diciembre de 2020 entre ON+, Kiosko y Más y ABC Premium, ha detallado que "más del 40% son anuales", y ha subrayado la "fidelidad" de los mismos ya que, tras la subida de precios en ON+, un 18% se sumaron a la suscripción anual.

En este sentido, el consejero delegado ha avanzado que el objetivo para finales de 2021 es "alcanzar los 100.000 suscriptores" y lograr que "el dinero que procede de las suscripciones digitales, mantenga el margen que iremos perdiendo de los periódicos fijos".

Sobre la publicidad, Enríquez ha puesto de relieve el potencial de digital, siendo la programática una de las grandes apuestas del grupo, ya que permite al anunciante "conocer el perfil de los usuarios", y ha asegurado que Vocento quiere ir más allá buscando nuevas vías para la obtención de 'leads', "buscar el contacto directo con el usuario y que sea éste mismo que se ponga en contacto con el bien o servicio anunciado por el cliente".

En cuanto a los clasificados, el grupo apuesta por una estrategia de modelo por suscripciones B2B. Vocento está presente en el mercado de automoción con Sumauto y en el inmobiliario, con pisos.com. El objetivo para 2021 es "no perder ni un solo cliente por el camino", según ha asegurado Enríquez.

En otro punto y dentro de la estrategia del grupo para este 2021 está reforzar las áreas del sector gastronómico, con el fin de convertirse "en el primer operador de gastronomía del mundo".

Por su parte, el presidente de la compañía, Ignacio Ybarra, ha reconocido que Vocento ha sufrido las consecuencias de la pandemia lo que le "ha obligado a adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis". En todo momento los objetivos principales han sido la protección de la salud, el empleo y la sostenibilidad del negocio", ha explicado.

Entre las medidas que se han implantado, según ha especificado Ybarra, se halla el teletrabajo, "actualmente el 70% de la plantilla se encuentra trabajando telemáticamente", dos ERTES y otras medidas de ahorro de costes, que han compensado el 71% de la caída anual de ingresos, lo que ha permitido que la compañía siga "siendo sostenible".

SOSTENIBILIDAD

Sobre la gestión sostenible y responsable de la empresa, el grupo aprobó en 2020 la Política de Igualdad y no Discriminación y creó el Comité de Igualdad. "Las mujeres de la compañía suponen más del 45% de la plantilla y, del total de contrataciones indefinidas en 2020, un 48% fueron mujeres", ha destacado el presidente de Vocento.

En términos de Gobierno Corporativo, Ybarra ha incidido en dos principales objetivos. El primero, "apoyar al Consejo a través de órganos consultivos", donde para ello se crearon el Consejo Editorial y el Comité de Estrategia. El segundo, lograr "una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo de Administración".

En este sentido, la proporción de mujeres en el Consejo en 2020 ha incrementado un 7,3% respecto al 2019, alcanzando el 27,3%. Este porcentaje aumenta hasta el 75% si nos referimos a consejeros independientes.

El presidente de Vocento ha avanzado en esta Junta General de Accionistas que el canal ético de la compañía, hasta ahora limitado a los empleados, se hará accesible a todos los stakeholders del grupo a lo largo de este 2021.

La Junta ha aprobado, por mayoría suficiente, todas las propuestas de acuerdo que figuraban en el orden del día, entre ellas, las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de 2020, así como los informes sobre la propuesta de reelección de Enrique de Ybarra Ybarra como consejero dominical.