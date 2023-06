Ens Uneix retiene el escaño que le da la llave para decidir el gobierno de la Diputación de Valencia

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La Vall ens Uneix, el partido del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha logrado retener el escaño en la Diputación de Valencia que no estaba claro en el escrutinio de las elecciones del 28M, lo que le da la llave para formar gobierno en la corporación provincial ante el empate entre los dos bloques: PSPV-Compromís y PP-Vox.

Una vez finalizado el recuento, Ens Uneix queda con un total de 11.117 votos frente a los 11.100 del PP, con lo que obtiene el escaño el partido municipalista solo por 17 papeletas.

Para mantener el gobierno de la institución provincial, el PSPV requerirá el apoyo de Ens Uneix, cuyo escaño sumaría 16 junto a los socialistas y Compromís frente a los 15 que da la unión de PP (13) y Vox (2).

Sin embargo, Jorge Rodríguez advirtió este jueves que no tenían claro a quién darán su apoyo. El expresidente de la Diputación con el PSPV aseguró que no piensa dar ningún "cheque en blanco" para la formación del gobierno porque tienen "un problema de desconfianza" con ambas partes (socialistas y 'populares') y están en una fase de "reconciliación".

"Unos no nos quisieron y no nos trataron bien y otros nos pedían ocho años de cárcel, es complicado", manifestó en alusión al caso Alquería del que ha quedado absuelto esta misma semana al no ver delito la Audiencia de Valencia en su actuación en relación con las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra entre 2015 y 2018 para favorecer a personas afines a PSPV y Compromís. A raíz de esta investigación, Rodríguez fue arrestado y expulsado del PSOE, mientras el PP ejerció la acusación popular en el juicio.