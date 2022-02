Entidades lanzan el manifiesto 'No a lo Países Catalanes' ante los "ataques contra el pueblo valenciano"

El PPCV muestra su adhesión al manifiesto y denuncia el "silencio cómplice" de Puig, el Consell y alcaldes de Compromís y PSPV

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil de Valencia y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura han promovido el manifiesto 'No a los Países Catalanes' ante los "continuos ataques perpetrados contra la personalidad y el marco legal constitucional y estatutario del pueblo valenciano".

Las entidades han presentado el documento y celebrarán este mismo jueves un "acto de afirmación valencianista" en el Ateneo de Valencia. La declaración ha sido promovida por el decano de la RACV, José Luis Manglano; el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve; la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa y Manuel Sánchez-Luengo, presidente de la RSVAD, según han informado en un comunicado.

En el manifiesto se señala que la situación de "continuos ataques" se ha visto "agravada" por la decisión de la Mesa del Senado que ha "admitido referencias a la Comunitat Valenciana como 'Países Catalanes'". Las entidades subrayan que la sociedad civil valenciana "se niega a permanecer en silencio ante esta nueva agresión a nuestra identidad histórica y cultural, por parte de una institución que debería velar por los derechos del pueblo valenciano, salvaguardando su personalidad diferenciada".

Por ello, denuncian el "contumaz ataque que sufrimos con las injerencias que utiliza el catalanismo expansionista, con el uso de esa terminología falsaria, que solo obedece a intentos de deformar la histórica realidad del Reino de Valencia, hoy llamado estatutariamente Comunitat Valenciana, a sus raíces, a su lengua y a sus señas de identidad, subsumiéndola en otra bien diferente, alejada de la realidad histórica, social, cultural, económica y lingüística de los valencianos que siempre nos hemos sentido orgullosos de ser lo que somos: valencianos y españoles".

Las entidades exigen a los poderes públicos "el respeto a la voluntad claramente mayoritaria de los valencianos, recogida en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía, a nuestra historia multisecular como valencianos, nunca catalanes; a nuestra personalidad, a nuestras raíces, a nuestras señas de identidad y a nuestra propia y diferenciada lengua valenciana, e integrados en ese proyecto común que desde hace más de 500 años es España".

"PANCATALANISMO MÁS RECALCITRANTE"

Según ha señalado el jurista y académico Luis Miguel Romero Villafranca, que ha actuado de portavoz de las entidades promotoras, "si la sociedad civil valenciana se siente atacada por el pancatalanismo más recalcitrante, y no amparada por los poderes públicos que debieran hacerlo, tiene el derecho y el deber moral de defenderse denunciando esos ataques y exigiendo el respeto a nuestra propia identidad de valencianos y españoles, a nuestra historia, cultura, raíces y señas de identidad, y siendo así nadie con más autoridad para esa labor que las cuatro entidades centenarias que más han destacado en esa defensa de las mismas".

Por su parte, el PPCV ha mostrado su adhesión al manifiesto, según ha anunciado su vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura, María José Ferrer San Segundo, quien ha anunciado en un comunicado que la formación 'popular' "participará activamente en la campaña, extendiendo esa recogida de adhesiones a afiliados o simpatizantes del PP y a los vecinos de toda la Comunitat Valenciana que quieran sumarse a ese compromiso cívico".

"La aceleración y escalada en la ofensiva de extensión a nuestra Comunitat de los inconstitucionales Países Catalanes ha convertido en necesaria, e inaplazable, una respuesta cívica, serena, comprometida y fiel a los valencianos, que ponga freno a ataques, apropiaciones, manipulaciones e injerencias, diciendo, alto y claro: basta ya", ha proclamado.

La responsable 'popular' ha criticado "el silencio cómplice y la pasividad protectora del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el Consell y los alcaldes de los Ayuntamientos gobernados por Compromís y PSPV, ante la ofensiva que se viene intensificando por autoridades, canales oficiales y satélites de la Generalitat de Cataluña, encuadrada en el marco del 'procés' independentista".

"No solo no defienden con lealtad la identidad e intereses de los valencianos, sino que además financian con subvenciones, año tras año, a quienes no respetan nuestra autonomía e idiosincrasia", ha denunciado.