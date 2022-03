El entorno de Isabel Pantoja rompe su silencio: "Es absolutamente falso que vaya a desheredar a sus hijos"

MADRID, 25 (CHANCE)

Bombazo informativo el que Gema López desvelaba este jueves en 'Sálvame': Isabel Pantoja habría tomado la decisión de desheredar a sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja y, aludiendo un presunto "maltrato psicológico" e "injurias" - en el caso del Dj - se habría reunido recientemente con un notario en Medina Sidonia para modificar su testamento y dejar como único heredero a su hermano Agustín Pantoja.

Una sorprendente e inesperada información sobre la que los hijos de la tonadillera, sorprendidos, guardan silencio por el momento pero que el entorno más cercano a Isabel ha desmentido tajantemente a varias de las colaboradoras de 'El programa de Ana Rosa'.

Así, mientras Paloma G. Pelayo ha apuntado que es cierto que la artista estuvo en la notaría de Medina Sidonia pero que no le confirman que la gestión que realizó ese día tuviese que ver con modificar su testamento, Beatriz Cortázar se ha mostrado mucho más contundente y ha negado rotundamente la información que horas daba Gema López.

"Os puedo asegurar por fuentes muy directas de Isabel Pantoja, pero muy directas, que me negaron la mayor y encima me lo negaron enfadados. Les ha sentado muy mal esta información" ha asegurado la colaboradora, manteniendo que es "absolutamente falso. No es algo ni que se esté estudiando ni que se esté planteando" y que si algo no cuadraba en la historia contada por Gema es que la artista quisiese desheredar a su hija Isa, con quien estuvo hace dos días en Cantora y que se ha convertido en uno de sus principales apoyos en sus peores momentos.

"Isabel tiene una sentencia que se puede conocer aproximadamente en diez días y es en este momento su única obsesión, por lo que en su mente no está desheredar a sus hijos", ha añadido Cortázar, citando a fuentes muy cercanas a Pantoja.