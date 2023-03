Entrecanales (Acciona), sobre el traslado de Ferrovial: "Es una posibilidad jurídicamente impecable"

Dice que "no es justo" criticar "permanentemente" la contribución fiscal de las empresas "porque no es así"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha defendido el movimiento anunciado por Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, al asegurar que se trata de una posibilidad "jurídicamente impecable".

Durante su participación en el foro 'Wake Up! Spain', de El Español, el presidente de una de las mayores constructoras del país ha señalado que un trasladado de ese tipo se enmarca "en los principios de movilidad interterritorial europea".

Por eso, ha explicado que su compañía también podría estudiar un movimiento de este tipo, si bien ha descartado que lo haya hecho o que esté en sus planes hacerlo, como ya desvelaron a Europa Press fuentes cercanas al empresario.

"Por poder, podríamos, pero no estamos en eso. Naturalmente, nuestra obligación es explorar todas las posibilidades que la legalidad nos permite y se trata de una posibilidad jurídicamente impecable que se enmarca dentro de los principios de movilidad interterritorial europea y por lo tanto estudiable. En cualquier caso, no está en nuestros planes en este momento", ha añadido.

El directivo ha continuado defendiendo la contribución fiscal de las empresas españolas y criticando la "frecuente falta de reconocimiento de la comunidad" a las compañías por esa contribución que considera que sí hacen.

"No me parece justo que permanentemente se critique la contribución fiscal de las compañías privadas, porque no es así", ha argumentado, diciendo que su empresa destina cada año 1.500 millones de euros a impuestos, frente a los 200 millones en dividendos.

Entrecanales también se ha referido a la "complejidad regulatoria" que hay en Europa respecto al ritmo de avance de otras grandes geografías como Estados Unidos, si bien ha admitido que la posición de Europa en el ámbito de la descarbonización sigue siendo la más avanzada.

Por último, el presidente de Acciona ha asegurado que "todavía no salen los números" en el uso del hidrógeno verde para fines energéticos pero sí como sustituto de los fertilizantes por su producción de amoníaco.