Entrevista con Charo Ruiz, la creadora del vestido estrella de la Reina Letizia este verano

MADRID, 19 (CHANCE)

Cada una de las apariciones públicas de la Reina Letizia durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca, se han convertido en todo un acontecimiento y sus elegantes y favorecedores looks han sido una de las cosas más comentadas de su estancia en la isla.

Desde la falda del mallorquín Pablo Erroz cofeccionada con estampado ikat en color verde que escogió para visitar con el Rey Felipe, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía la cartuja de Valldemosa en el primer posado familiar del verano, hasta el minivestido rosa de Zara con el que presumió de sus torneadas piernas durante una cena de chicas con sus hijas y la Reina Sofía por el centro de Palma, todos sus estilismos han sido muy aplaudidos, pero entre todos ellos destaca uno.

Nos referimos al elegido para la tradicional recepción a las autoridades baleares y a una representación de la sociedad de las islas, que este año tuvo lugar por primera vez en el Palacio de Marivent y en la que Doña Letizia nos dejó literalmente sin palabras con su espectacular look, protagonizado por un original vestido de Charo Ruiz.

Un diseño naranja con estampado de cactus en tonos verdes y amarillos, escote bardot y abertura en la falda, que ya habíamos visto - en sus diferentes versiones - a otros rostros conocidos como Paula Echevarría o Ana Milán y que se alzó, al momento, como uno de los vestidos más sobresalientes que ha lucido la Reina en los últimos años.

Ahora hablamos con la creadora del modelo, la diseñadora Charo Ruiz, que orgullosa revela por primera vez cómo se enteró de que Doña Letizia había elegido su creación para impactar a todos en uno de los actos más destacados de sus vacaciones en Palma.

- CHANCE: Charo, la tuya es una de las tiendas más emblemáticas de aquí de la isla Pitiusa.

- CHARO: Pues nosotros llevamos ya con la tienda abierta yo creo que diez añitos. Está totalmente consolidada y como ves es una tienda donde puedes encontrar desde el bikini hasta el vestido de noche y el vestido de playa. Tenemos de todo.

- CH: Has dado elegancia y comodidad a la isla con tus diseños.

- CHARO: Bueno, eso intento y me dicen las clientas. Yo intento dar comodidad y también que se sientan guapas y creo que lo vamos a conseguir.

- CH: ¿Qué te ha dado la moda? Imagino que todo, ¿no?

- CHARO: Pues la moda me ha dado el hecho de trabajar en lo que me gusta. Yo empecé jovencita, todo evoluciona, y nosotros hemos evolucionado muchísimo y cada vez un poco mejor. La moda me ha dado todo, me ha dado el vivir en Ibiza, el tener mis hijos, tener mi negocio.

- CH: De todos los clientes, ¿quién te ha sorprendido más? Porque aquí a la isla vienen muchísimos famosos y muchas celebridades importantes así que quién te ha sorprendido más.

- CHARO: Es verdad que ha habido tanta gente famosa que ha venido a la tienda y se compra los modelos, pero viene todo tipo de persona y de verdad que cuando yo voy por la calle y veo a alguien, da igual que tenga 15 años o 70 y lleve un vestido mío, para mí todos son importantes.

- CH: Ahora recientemente has tenido el placer de vestir a su majestad la Reina.

- CHARO: ¡Oh! Sí, bueno, eso ha sido ya lo inesperado.

- CH: Además en una cita tan importante como fue el Palacio de Marivent donde todo el mundo ha comentado esa cena.

- CHARO: Total. Yo estaba invitada a la recepción y lo que menos podía pensar es que la Reina se iba a poner mi vestido o sea que tú imagínate cuando yo llego y la veo con ese vestido tan favorecedor y tan guapa como estaba. Yo no sabía que se lo iba a poner y me enteré allí. Una amiga me comentó que la Reina llevaba el vestido y no me lo podía creer* No puede ser.

- CH: Imagino que porque previamente lo había visto o se lo habían comentado.

- CHARO: No, no. Yo sabía que se lo había comprado, pero no tenía ni idea de que en esta recepción se lo iba a poner entonces cuando me lo comentan que iba vestida de Charo, yo digo no, no puede ser. Hasta que yo no llegué cerca, porque estaba un poco lejos y no la veía, y saludé a los Reyes solo se me ocurrió decirle que estaba guapísima.

- CH: ¿Le dijiste que era tu vestido?

- CHARO: Ella ya lo sabía. Ella se lo dijo a la Reina madre que estaba al lado y le dijo este modelo que llevo, este vestido, la diseñadora es Charo, es ella. Allí estuvimos un ratito las tres como comentando y fue muy bueno.

- CH: Muy buena sintonía porque también se había comentado la sintonía entre ambas reinas.

- CHARO: Sí, yo vi un acercamiento natural, vi mucha armonía. La recepción estuvo genial, ellos estaban compartiendo todo el tiempo con todas las personas que estábamos allí y todo el mundo quería hacerse fotos con ellos. O sea, de verdad que los vi muy cercanos y muy simpáticos. Fue increíble

- CH: ¿Le gustaría que se volviese a repetir? ¿Tendría algún conjunto en mente para la Reina?

- CHARO: Pues yo creo que para la campaña próxima pues vamos a enseñar toda la colección que vamos a tener y espero que haya alguna cosa que tanto para ella como para la princesa.

- CH: ¿Le gustaría vestir a la princesa?

- CHARO: Sí, son guapísimas, monísimas, jovencísimas y todo lo que se ponen las niñas como la madre lo lucen muchísimo.