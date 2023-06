La entrevista definitiva. Shakira vuelve a abrir su corazón y habla como nunca de la 'traición' de Piqué

MADRID, 27 (CHANCE)

Shakira ha vuelto a abrir su corazón. Un año después de su separación de Gerard Piqué, y feliz con su nueva vida en Miami con sus hijos Milan y Sasha, la cantante ha concedido una extensa entrevista a la edición en español de la revista 'People'. Más sincera que nunca, la colombiana ha hablado como nunca de sus niños, de sus padres, de su ruptura, revelando por primera vez que se enteró de la 'traición' del exfutbolista cuando su padre estaba en la UCI: "Pensé que no sobreviviría a tanto" confiesa.

"Mi papá -William Mebarak, al que define como "mi mejor amigo"- fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación. Y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda, confesando que fue entonces cuando se enteró "por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI". "Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado" explica.

Afortunadamente, y como asegura, está totalmente recuperado de los graves problemas de salud que ha arrastrado en el último año y por los que no se pudo mudar antes a Miami: "Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo". "Mi madre (Nidia Ripoll) siempre ha sido mi cómplice y ambos han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir" se lamenta, apuntando que aunque su relación con Piqué fracasase, espera que sus hijos vean en sus abuelos "un modelo de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

Sin nombrar al padre de sus pequeños, Shakira admite que tras su ruptura "he pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión...". "Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, que parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, y que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor", confiesa, convencida de que la música "me salvó la vida y me dio alas para volar". "Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", explica.

Se refiere a las canciones con las que ha canalizado su rabia y su dolor tras su separación del exfutbolista. Primero, antes de anunciar su ruptura, lanzó 'Te felicito' con Rauw Alejandro. Después llegaría 'Monotonía' -con sutiles dardos a Piqué- antes de publicar 'Session #53 con Bizarrap y arremeter sin piedad contra su ex y la nueva novia de éste, Clara Chía. Su colaboración con Karol G, 'TQG', sería la siguiente y, por último, 'Acróstico', una declaración de amor a sus pequeños con videoclip reflejando su marcha de Barcelona incluido. En solo dos días verá la luz 'Copa vacía' junto a Manuel Turizo, en la que, por lo que hemos podido escuchar hasta el momento, también habrá algún 'mensajito' al catalán.

Centrada en su carrera musical, que ha resurgido tras su ruptura y atraviesa por su momento más dulce y exitoso, Shakira también habla en 'People' de Milan y Sasha, su gran prioridad: "Este año he luchado por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos y poco a poco lo estoy consiguiendo, estoy reconstruyendo el nido", confiesa, admitiendo que es algo que pensó que no podrían hacer.

"Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos" concluye, ¿haciendo una clara comparativa con Piqué y su relación? Nos quedaremos con la duda, pero lo que está claro es que Shakira no se olvida del exfutbolista.