Enzo Vogrincic pasa de largo al ser preguntado por el romance con Aitana Ocaña

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras relacionarla a principios de año con Biel Juste tras protagonizar un vídeo en un local de Costa Rica en el que les veíamos súper cómplices, Aitana Ocaña acaparaba los titulares tras la exclusiva que publicaba María Patiño a través de la revista Lecturas asegurando que podría tener un romance con Enzo Vogrincic.

Lejos de pronunciarse sobre su vida personal, la cantante ha permanecido en un segundo plano y cada vez que ha estado frente las cámaras, ha dejado claro que no dará detalles sobre su intimidad.

Este sábado hemos estado con Enzo en la alfombra roja de la 38º edición de los Premios Goya y ha reaccionado a su supuesto romance con la artista. El actor, sin querer entrar en confirmar o desmentir los rumores, se marchaba al preguntarle si tiene una relación con la cantante.

El protagonista de 'La sociedad de la nieve' nos aseguraba que no esperaba crear un grupo de fans tan grande en España: "Es, a pesar de mí, es una cosa que sucede afuera", mostrándose agradecido por la acogida que ha tenido en el país.

En cuanto a sus proyectos profesionales, Enzo nos desvelaba que prefiere dejarse llevar por los proyectos que se le propongan antes que buscar nombres con los que trabajar: "No suelo tener ese tipo de deseos. Generalmente me concentro en el proyecto que voy teniendo. Ahí me concentro, ahí me dedico".

Por último, el actor nos comentaba que se define como un hombre tranquilo en su día a día: "Una persona tranquila, la verdad tranquila, silenciosa sobre todo".