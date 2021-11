El equipo jurídico de Cepsa, galardonado por Iberian Lawyer por su excelencia y conocimiento del sector

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El equipo jurídico de Cepsa ha recibido el premio "Energy & Renewables-Team of the Year" en la quinta edición de los Gold Awards de Iberian Lawyer, que reconocen la calidad de los abogados 'in house' y responsables de Compliance en España y Portugal, en áreas relativas a la gestión de asuntos jurídicos, fiscales, financieros y de recursos humanos.

El jurado ha reconocido la labor desarrollada por el equipo de Cepsa, que opera en varias jurisdicciones donde la compañía está presente, por "apoyar el desarrollo y la gestión de los activos de la compañía con flexibilidad y una mentalidad abierta".

"El conocimiento de los negocios por parte del equipo y su implicación en aspectos comerciales suponen un gran valor añadido, particularmente en el actual proceso de aceleración de la transición energética", han recordado desde el jurado.

Las encargadas de recoger el premio por parte de la compañía han sido María Gil, responsable de Contencioso de Cepsa, Natalia Bódalo, responsable de asesoría jurídica del área de Exploración y Producción, Isabel Heredia, responsable de asesoría jurídica del área de Renovables, Gas y Electricidad, y Ruth Breitenfeld, responsable de asesoría jurídica del área de Trading.

Además de Cepsa, empresas como Accenture, Amazon, Banco Santander, BNP Paribas y Mercedes Benz España, entre otras, también han sido reconocidas por su labor en distintos ámbitos. La elección de los ganadores se ha basado en un estudio de mercado elaborado por abogados y despachos de abogados reconocidos a nivel internacional.

LA IMPORTANCIA DE UN CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DEL NEGOCIO

La entrega de los galardones ha supuesto el acto de cierre del 'Legal Day' organizado por Iberian Lawyer, jornada en la que también se han desarrollado una serie de mesas redondas para profundizar en cuestiones del sector. En uno de estos coloquios, Ruth Breitenfeld ha reflexionado sobre la importancia de la correcta organización interna del departamento de asuntos jurídicos de una firma, detallando los puntos en común sobre los que debe trabajar cualquier compañía y las posibilidades que ofrece el contexto actual al equipo de asesoría jurídica de las organizaciones.

La responsable de asesoría jurídica del área de Trading en Cepsa ha destacado en su intervención que "una asesoría jurídica 'in house' debe proporcionar no solo un marco jurídico claro y adecuado, sino ofrecer soluciones legales que aporten valor a la compañía. Esto se consigue conociendo perfectamente las necesidades de cada área y negocio, además de con una actitud innovadora y proactiva".