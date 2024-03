ERC está abierta a introducir cambios en la Ley de Amnistía, aunque asume que la ley perfecta "no existe"

Recuerda que deben atenerse a las enmiendas vivas y que no pueden ir mucho más allá de lo que ya plantearon

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, asegura que desde su formación están abiertos a introducir cambios en la Ley de Amnistía de acuerdo con el PSOE y Junts, aunque asumen que la norma perfecta "no existe" porque siempre existen "riesgos" con las "ocurrencias de los jueces".

"Si el PSOE se ha abierto a mejorar y ampliar --la Ley de Amnistía--, pues ahí estamos", ha señalado este miércoles ante la prensa en el Congreso. Según ha avanzado, las negociaciones se están produciendo "a tres bandas" y se desarrollan "favorablemente", por lo que espera que lleguen a buen puerto.

NEGOCIACIÓN A TRES BANDAS

Así, ha hecho hincapié en que la negociación se está produciendo de forma "multilateral". "Somos optimistas y pensamos que en la Comisión de Justicia ese dictamen será positivo", ha añadido la portavoz independentista.

Las conversaciones se están centrando en las enmiendas que quedaron vivas del anterior trámite, ya que éstas son la única 'percha' de la que se pueden colgar las nuevas transaccionales que, en su caso, se presenten y sometan a votación este jueves en la Comisión de Justicia.

Pero Jordà ha rehusado dar detalles amparándose en que, en especial en esta ley, la "discreción" es imprescindible y las negociaciones se tienen que llevar "con toda la prudencia posible". Por eso, sólo darán a conocer lo que se pacte cuando el consenso sea total: "Cuando se decida que el acuerdo está cerrado, aquellos que tengan que explicarlo, lo explicarán".

Además, ha recordado que una vez concluya la negociación hay que informar al resto de socios parlamentarios del Gobierno porque se requiere el apoyo de "todos" para que la proposición de ley salga adelante.

EL TEXTO CAÍDO YA ERA ROBUSTO

"Si estamos en la ecuación y estamos trabajando a tres, es porque se está atendiendo también a enmiendas vivas de los grupos parlamentarios que las mantuvieron", ha indicado Jordà, quien ha aprovechado para recordar que, para ERC, el texto que no se pudo aprobar el 30 de enero por el rechazo de Junts era "suficientemente robusto" y ya "tenía las garantías suficientemente de seguridad jurídica en aquel momento".

En todo caso, si hay alguna posibilidad de introducir alguna mejora a través de las enmiendas que quedan vivas, "estará bien", pero recuerda que no pueden plantear demandas nuevas que vayan mucho más allá de lo que figuraba en las enmiendas presentadas en su día.

"No podemos pedir nada más que lo que suscribimos en esas enmiendas", ha apuntado, mostrando su deseo de que si hay acuerdo este miércoles se haga público de inmediato pero reconociendo que este tipo de negociaciones se suelen "alargar hasta el último segundo del último minuto".

NO ACABARÁ CON LA REPRESIÓN

En cualquier caso, ha insistido en la idea de que no hay ninguna ley "perfecta" y en que esta "no va a acabar con la represión". "Conocemos perfectamente al Estado español, al Poder Judicial y a todo el que quiere cargarse esta ley", ha dicho, reiterando que "siempre hay un riesgo", pero que no se puede "ir a remolque de la ocurrencia de cada juez que se le ocurra cualquier cosa novedosa".

En este contexto, la portavoz de ERC ha remarcado que esta ley es "necesaria desde hace mucho tiempo, hace dos meses y hoy, porque hay más de mil personas que están acusadas, multadas, o citadas (ante los tribunales) sólo por ser independentistas".