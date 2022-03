ERC se abre a hacer "alguna pequeña modificación" de la proposición de ley de política lingüística

Vilalta pide valentía al Gobierno para aplicar "medidas estructurales" contra la crisis

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que su grupo parlamentario está abierto a hacer "alguna pequeña modificación" a la proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística que impulsaron el jueves en el Parlament los grupos de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y de la que el partido de Carles Puigdemont se desvinculó horas después.

"Como todas las tramitaciones, tendrá su periodo de enmiendas. Veremos si se puede introducir alguna enmienda que haga estar más cómodos a todos", ha afirmado Vilalta en rueda de prensa este lunes, y ha apostado por continuar con la tramitación de urgencia.

También ha recordado que ninguno de los cuatro grupos parlamentarios se ha retirado de la proposición de ley: "Solo hay que mirar el registro del Parlament", y ha insistido en que no se debe parar el procedimiento parlamentario después de que Junts pidiese estudiar la proposición tras las críticas recibidas al presentarla.

Vilalta ha defendido que esta iniciativa es buena para reforzar el catalán, porque no fija porcentajes, y ha lamentado que estos días se hayan escuchado "mentiras", como que quería acabar con la inmersión lingüística o dar más margen al castellano en las escuelas.

"SE HAN DICHO BARBARIDADES"

"Se han dicho muchas barbaridades y por aquí no pasaremos. No sé a qué responden estas mentiras, pero a defender la lengua no", ha asegurado Vilalta, que ha destacado que esta iniciativa se ha hecho después de escuchar a entidades como Òmnium Cultural, Som Escola y Plataforma per la Llengua, pero el acuerdo debe ser de los grupos parlamentarios, ha matizado.

Vilalta ha criticado que Cs haya presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por considerar que ha incurrido en prevaricación al evitar cumplir la sentencia que fija un 25% de castellano en las escuelas, y ha añadido que no permitirán "que se salgan con la suya".

"Su principal razón de existir ha sido la de ir contra la lengua, imponer el castellano por encima del catalán. No permitiremos que se salgan con la suya", ha subrayado la portavoz republicana, que ha apostado por generar consensos y acuerdos amplios para defender la escuela en catalán sin caer en la judicialización.

EL GOBIERNO "VA TARDE"

Vilalta ha censurado que el Gobierno central "va tarde" en la aplicación de medidas para paliar los efectos de la crisis económica, porque otros Estados han tomado decisiones hace semanas, en referencia a las nuevas políticas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes y que previsiblemente serán aprobadas por un decreto del Consejo de Ministros de este martes.

Ha concretado que ERC no se posicionará sobre el decreto del Gobierno hasta que no vea el texto en detalle, aunque ha reconocido que algunas medidas "coinciden con la sintonía" de lo que defienden los republicanos.

Para Vilalta, es preocupante que el Gobierno no aplique medidas que afecten "al oligopolio del sector que sigue obteniendo beneficios millonarios", en referencia al sector energético, y le ha reclamado medidas estructurales y no solo coyunturales.

La portavoz republicana ha exigido medidas valientes y ambiciosas, que ayuden a las familias y sectores más afectados, y "que vayan a responder en el corto plazo, pero que no perpetúen un modelo fracasado, de los amiguetes de los oligopolios y las puertas giratorias".

JUEGOS OLÍMPICOS

También ha criticado que el Gobierno de Aragón se "desmarque de acuerdos que parecía que estaban cerrados" sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, después de que trascendiera que hay un acuerdo técnico para repartir dónde se celebrarían las pruebas deportivas.

Ha apostado por seguir trabajando a nivel técnico y político en la candidatura, y ha afirmado que lo que preocupa ahora a ERC es "garantizar la consulta para que la ciudadanía pueda decidir" sobre si se presenta o no esta candidatura.

Preguntada por las palabras de la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, que este sábado se abría a pactos con el PSC, pero que después fue corregida por Junts, que descartó cualquier pacto con formaciones no independentistas, la portavoz republicana ha descartado "valorar las disputas internas de otros partidos", y ha explicado que la Ejecutiva de ERC no ha abordado este tema.