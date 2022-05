ERC acusa al Gobierno de "menospreciar" a Cataluña con las inversiones y de incumplir acuerdos

Vilalta (ERC) confía en aprobar la ley del catalán en la escuela la próxima semana

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha acusado al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de "menospreciar" a Cataluña con la ejecución de las inversiones --que se situó en el 35,7% de lo presupuestado en 2021-- y de incumplir los acuerdos a los que ha llegado con los republicanos.

En rueda de prensa este martes desde el Parlament, ha tachado de escándalo las cifras de ejecución de esas inversiones, y preguntada por si eso influirá en la política de ERC en el Congreso, ha avisado de que la falta de confianza "dificulta poder llegar a nuevos acuerdos".

"El compromiso del Gobierno del Estado, de este Gobierno liderado por el PSOE, ya vemos que es menospreciar a la gente y abandonar a Cataluña. Por lo tanto, nos parece bastante paradójico que aquí en el Parlament el PSC siempre venga a tendernos la mano, y por la puerta de atrás abandonen a Cataluña", ha criticado.

Sobre si se arrepienten de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que no, puesto que lo hicieron para lograr mejoras en la vida de la gente: "Quien a lo mejor debería estar arrepentido es el Gobierno español, que no cumple ningún compromiso a los que llega, no con ERC, que ya sería grave, sino con la ciudadanía".

"En este caso, tanto si hablamos del cumplimiento y ejecución como de leyes pactadas que luego no han respetado los acuerdos, o si hablamos de las escasas respuestas a un caso de espionaje como es Pegasus y el Catalan Gate, todas estas respuestas insatisfactorias tienen un nombre y un apellido: Gobierno del Estado y PSOE-PSC", ha subrayado.

Y ha añadido que "si no saben, no pueden y solo buscan excusas" para no cumplir las inversiones --por ejemplo, en materia de infraestructuras--, que traspasen los recursos a la Generalitat para que sea quien las gestione.

CATALÁN

Vilalta ha confiado en aprobar la proposición de ley sobre el catalán en las aulas pactada entre ERC, PSC-Units, comuns y Junts la semana que viene, "a pesar del filibusterismo de la derecha" de Cs, Vox y PP, que han llevado la norma ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

"Celebramos que hayamos podido llegar a un acuerdo para la protección de la escuela catalana. Es evidente que hay algunos que pedalean siempre en contra", ha añadido Vilalta, que ha reprochado a Cs, Vox y PP haber anunciado acciones penales contra la Generalitat por su actuación ante la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.

ESTHER ANDREU Y CAUSAS

Después de que la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, haya presentado su dimisión por la contratación de su hijo como ujier, Vilalta ha dicho que en ERC respetarán la decisión que tome la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, quien debe decidir si la acepta.

Ha asegurado que desde ERC apoyan la petición de un informe externo para determinar si hubo alguna irregularidad en el procedimiento --Andreu no informó de la relación de parentesco--: "Nos reafirmamos en esta voluntad de actuar de la mejor manera posible, que quiere decir transparencia".