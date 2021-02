ERC apela por carta a los indecisos: "Vivimos un momento histórico que nos exige valentía"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, el candidato a la Presidencia y vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y la secretaria general, Marta Rovira, han publicado este viernes una carta dirigida a los indecisos y a los que todavía no saben si votar para que se decidan por los republicanos el 14 de febrero.

"Vivimos un momento histórico que nos exige valentía, tenacidad e inteligencia. Domingo, los catalanes y las catalanas, los indecisos y las indecisas, tenéis la palabra", ha afirmado en una carta publicada en varios medios y recogida por Europa Press.

En el último día de campaña, los principales dirigentes de ERC han avisado de que todavía hay un porcentaje alto de indecisos que, según ellos, serán determinantes: "Nunca se había llegado al día de la votación con un porcentaje tan alto de indecisos y seréis vosotros los que determinaréis quién y cómo liderará la reconstrucción necesaria del país".

"En este momento crítico para nuestro futuro, tenemos que escoger: o más servicios públicos y más justicia social o la receta fallida de la austeridad y los recortes", han planteado en la misiva.

Así, han apelado a los que no saben si irán a votar porque consideran que serán decisivos en si Vox entra o no en el Parlament: "Una participación baja facilitará la entrada de Vox y, si sus votos son necesarios, no tengáis ninguna duda, harán presidente a Salvador Illa y él lo aceptará", por lo que defienden que ningún voto independentista se queda en casa.

También se han dirigido a los que dudan entre votar a ERC o a otra opción: "Tenéis en vuestras manos hacer que, por primera vez desde el restablecimiento de la Generalitat, tengamos un presidente independentista y de izquierdas o que sigan liderando el Govern aquellos que hace 40 años que mandan", además de que advierten de que está en juego decidir si la estrategia que plantean los republicanos es la que hay que seguir para avanzar hacia la independencia.