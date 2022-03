ERC apoya a una consejera imputada por el 1-O y avisa de que la "represión" no frenará el independentismo

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha manifestado este lunes su apoyo a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por tener que declarar como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la organización del 1-O, y ha avisado al Estado de que la "represión" no servirá para frenar el independentismo.

"Hacer un referéndum no es delito, defender la democracia no es delito. Tenemos que poder decidir nuestro futuro colectivo. Así lo defendemos políticamente, y siempre políticamente debe ser la respuesta. Vía política y democracia no represiva y no judicial. Y no esta persecución obsesiva de la justicia española y el Estado en su conjunto", ha destacado en declaraciones a las puertas del TSJC.

Según Vilalta, seguirán defendiendo a las personas que tengan que declarar ante la justicia así como la necesidad de encontrar soluciones políticas que, a su juicio, deben pasar por la amnistía y la autodeterminación.