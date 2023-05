ERC celebra la decisión de Bildu sobre los condenados por ETA: "Quitan la pista, pero dudo que el circo acabe"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado este martes la decisión de Bildu de que sus candidatos condenados por delitos de sangre no vayan a recoger sus actas de concejales si las logran el 28 de mayo. A su juicio, con este anuncio la coalición abertzale da una "lección a mucha gente" y quita "la pista del circo mediático" que, en su opinión, se ha generado en torno a este asunto. Eso sí, duda de que, pese a todo "el circo acabe".

"Es un buen día para la democracia, la libertad, la convivencia y la paz y un mal día para los odiadores profesionales. Es bueno acabar con circos mediáticos quitando directamente la pista, pero tengo pocas esperanzas de que el circo acabe", ha dicho Rufián en una rueda de prensa en el Congreso.

Para no contribuir a ese circo, el político independentista ha rehusado comentar si los otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con ETA que Bildu mantiene como candidatos tampoco deberían tomar posesión de sus eventuales escaños. "Las listas de Bildu no las confecciona ERC, todo lo que pase de esa respuesta no es bueno para nadie", ha aducido.

SE LO PODÍAN HABER AHORRADO

En cualquier caso, ha indicado que tanto los 'ongi etorri' como la inclusión de estas personas en las listas son cosas que "se podían haber ahorrado". Por eso, ha incidido, la decisión de Bildu "es positiva y una lección para mucha gente".

En este contexto, ha dicho entender "perfectamente" que las víctimas de ETA se sientan molestas con la inclusión de condenados en las listas de Bildu, igual que comprende que a la familia de Mikel Zabalza no le haya gustado el ascenso del teniente general y jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, Arturo Espejo, a quien el nacionalismo vincula con la desaparición y muerte del joven vasco en 1985 tras supuestas torturas en el cuartel de Intxaurrondo.

Además, ha cargado contra el PP por alimentar esta polémica. Lo ha hecho recordando que hasta un exministro como José Manuel García Margallo, confesó que sus compañeros vascos habían admitido que desde que ETA dejó de asesinarles se habían quedado sin proyecto político.

AL PP: AUNQUE NO LES GUSTE, ETA YA NO EXISTE

"La derecha debería dejar de hablar de ETA para empezar a hablar de España y de su proyecto para los españoles, más que nada porque ETA no existe. A alguno puede no gustarle, lo que me parece miserable, pero es que ya no existe", ha apostillado Rufián.

También ha recomendado al PP que "no juegue mucho con aquello de que los delincuentes no entren en listas porque igual se quedan cuatro en Génova". "Si en este país se tuvieran que quitar de listas, cargos o responsabilidades a gente con delitos, el PP, Vox y la Guardia Civil se quedarían en cuadro", ha añadido, aludiendo por ejemplo a Pedro Cuevas, "asesino confeso" del joven antifascita Guillem Aguyó, que concurrió a unas elecciones.

Desde el PDeCAT, Genís Boadella, ha achacado la renuncia a la "presión" derivada de la polémica surgida por la inclusión de estas personas en las candidaturas de Bildu y ha recordado que, en cualquier caso, con las reglas del juego en la mano, los candidatos condenados por terrorismo ya habían "pagado su deuda con la sociedad" al haber cumplido las penas que en su día les impuso la Justicia.