ERC no cierra la puerta a la mesa de partidos pero prioriza la ley de amnistía

Defiende el "trabajo previo del Govern" para hacer frente al episodio actual de sequía

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado este lunes que el partido no "cierra la puerta" a la mesa de partidos pero prioriza la aprobación de la ley de amnistía.

"No se cierra la puerta a esta mesa de partidos, lo que se hace es señalarla como no prioritaria", ha dicho Sans en rueda de prensa, después que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya afirmado que no convocará la mesa de partidos al detectar maniobras cortoplacistas de algún grupo de la oposición.

La portavoz ha argumentado que "ahora mismo hay otras negociaciones en marcha" que, a su juicio, tienen mayor prioridad como poder aprobar la ley de amnistía y el proyecto de Presupuestos de este año.

También, ha indicado que quieren "poner el foco en los resultados y no en las fechas" de esta mesa de partidos y ha recordado que la propuesta de ERC para la resolución del conflicto político sigue pasando por el referéndum de autodeterminación acordado con el Estado.

Además, Sans ha animado al resto de partidos que quieran participar en la mesa a que vengan "con una propuesta".

Después de que Junts haya calificado este lunes el acuerdo de claridad como "muerto y enterrado" tras ser rechazado por el Parlament, la dirigente republicana ha aludido a que se han convertido en el partido del "no a todo" y les ha reclamado que expliquen su propuesta para solucionar el conflicto político.

EMERGENCIA POR SEQUÍA

En cuanto al episodio actual de sequía, también ha asegurado que "sin el trabajo previo del Govern" Cataluña hubiera entrado antes en fase de emergencia.

Asimismo, ha recordado a los comuns, quienes criticaron este fin de semana la gestión de la sequía de la Generalitat, que "pueden participar en el futuro" de Cataluña a través de la aprobación de Presupuestos para garantizar soluciones estructurales en materia del agua.

Sobre la propuesta de que Cataluña reciba agua de la desalinizadora de Sagunt, Sans ha explicado que es una solución temporal para afrontar la emergencia y ha dejado claro de nuevo que la solución no pasa, "en ningún caso, por el trasvase del Ebro".