ERC se compromete a crear una oficina de pymes para que reciban los fondos europeos

Aragonès quiere "transformar" la economía catalana en líder del sur de Europa con estos recursos

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, se ha comprometido este lunes a crear una oficina de pymes para que estas empresas puedan aprovecharse de la distribución de los fondos europeos para que "nadie se quede atrás" y evitar que estos recursos se destinen únicamente a las grandes corporaciones.

En un acto de campaña telemático sobre la reconstrucción económica tras el coronavirus, ha situado los fondos Next Generation como una "oportunidad histórica para cambiar la estructura económica" de Catalunya, hacerla más competitiva y menos sensible a las crisis, y dar una respuesta diferente a la que se dio a la recesión de 2008.

Ha insistido en la necesidad de que la distribución de estos fondos en Cataluña se decida desde la Generalitat y no desde la Moncloa, como cree que pretende el candidato del PSC, Salvador Illa, y considera que si el Govern lidera estos proyectos pueden servir para "transformar" la economía catalana en la líder del sur de Europa.

Según él, el Gobierno central y el PSC quieren centralizar estos fondos y ponerlos "al servicio de las élites económicas" y las corporaciones del Íbex 35, y lo ha contrapuesto con el modelo que plantea ERC, que pretende aprovecharlos para ayudar a todo el tejido económico catalán.

"Es imprescindible que las pymes no queden apartadas de lo que debe ser la gran movilización de recursos del fondo Next Generation" y que estos fondos no vayan solo a quien ya tiene los recursos, y ha explicado que a través de esta oficina se podrán vehicular proyectos transformadores en ámbitos de investigación, universidades, digitalización y transición energética.

También ha dicho que su prioridad si preside la Generalitat será desplegar el plan de reconstrucción ya aprobado por la Generalitat, que contaría con más de 31.000 millones de euros y que se basa en cuatro ejes: la "economía para la vida", la digitalización, la transición ecológica y la sociedad del conocimiento.

MIQUEL PUIG

Para liderar y coordinar estos proyectos, ERC propone crear un comisionado que dependa directamente de Presidencia de la Generalitat, que sería el economista y concejal republicano en Barcelona, Miquel Puig, que ha intervenido en el acto y ha confiado en que los fondos europeos pueden servir para "construir una economía más productiva, más resiliente y más sostenible".

Ha sostenido que esta transformación pasa por "más industria y más ciencia", reconvirtiendo sectores tradicionales como el químico, el del automóvil y el agroalimentario, además de crear sectores nuevos.