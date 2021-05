ERC y comunes abordan el ámbito programático y discrepan sobre su entrada o no en el Govern catalán

Los comunes fijan su "línea roja" en que Junts no forme parte del Ejecutivo catalán

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Los equipos negociadores de ERC y de los comunes se han reunido este lunes por la tarde en el Parlament y han abordado diversos ámbitos del programa del Govern para buscar un posible acuerdo que desencalle la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque discrepan de momento sobre la entrada de los comunes en el futuro Govern, han explicado fuentes conocedoras del encuentro.

El vídeo del día El 70% de españoles está preocupado por los efectos negativos de los bulos sobre la salud

Se trata de la primera reunión que mantienen ambas formaciones después de que ERC haya roto la negociación con Junts para formar un Govern de coalición y quiera explorar ahora la opción de configurar un Govern en solitario, que pasaría por obtener el voto de Junts, la CUP y los comunes a la investidura.

Las fuentes ya citadas han explicado que el encuentro ha sido positivo y que los contactos seguirán este martes, y que han empezado por tratar la cuestión del programa para intentar cerrar acuerdos en aspectos como la acción climática y transición ecológica, salud, feminismo, reactivación económica y el compromiso de libertad para los presos del 1-O.

Ambos comparten que la negociación debe ir "lo más rápido posible", y aunque los comunes han trasladado a ERC su voluntad de entrar en el Govern, los republicanos insisten en su voluntad de gobernar en solitario, pero mantienen la puerta abierta a seguir hablando de ello.

Desde los comunes han dejado claro que la "línea roja" es que Junts no forme parte del Govern, han dejado claro que no se imaginan ningún acuerdo de gobierno en el que estén con ellos y han asegurado que sus votos no serán gratis pero que se tendrán que ver en qué márgenes se pueden mover.

"En función de los márgenes veremos si da para hacer un acuerdo de gobierno o un acuerdo de investidura con ERC. Nosotros intentaremos que la investidura tire adelante. Entiendo que ERC intenta buscar que los votos de Junts sean gratis, pero con nosotros se abre una etapa de cambio", han apuntado fuentes de los comunes.

RESPETAR EL ACUERDO CON LA CUP

Aunque no han entrado a hablar de la carpeta sobre el proceso independentista, fuentes republicanas han recordado a los comunes que tienen un acuerdo con la CUP "que se debe respetar".

Las fuentes del partido de Jéssica Albiach han sostenido que el acuerdo con la CUP puede ser un punto de partida en lo social y ambiental, pero que en la parte nacional quieren "poner lo que representa el ADN" de los comunes y apostar por el diálogo, que creen que en el plazo de dos años puede dar frutos, en sus palabras.

Desde ERC han explicado también que se han intercambiado mensajes con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, con el que se han emplazado a reunirse lo antes posible.