ERC cree que "la democracia no peligra por posponer la agenda un día o dos" por el caso de Juvillà

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que "la democracia no peligra por posponer la agenda un día o dos" por el caso del acta del diputado 'cupaire' Pau Juvillà, después de que la Mesa haya propuesto a los grupos desconvocar la actividad parlamentaria hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado se pronuncie sobre el caso del diputado de la CUP.

En rueda de prensa este lunes en el Parlament, ha defendido esta decisión de la Mesa para hacer una "denuncia pública a una anomalía" de lo que considera una injerencia de la Junta Electoral Central (JEC), que acordó la retirada del escaño de Juvillà y dio un plazo de cinco días --hasta el viernes-- para que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, decidiese al respecto.

"Nos equivocaríamos si lo que hiciésemos fuera normalizar una situación anómala", ha sostenido Vilalta, que ha apostado porque se convoque la Comisión del Estatuto del Diputado lo más rápido posible y emita un informe de actualización de la situación del caso.

Ha argumentado que mientras no se convoque esta comisión se hará una "desconvocatoria puntual" de las comisiones parlamentarias de este martes y las del miércoles, una decisión que busca un equilibrio justo y defender los derechos de Juvillà y también del resto de diputados, en sus palabras.

Vilalta ha afeado que haya grupos que han "girado la espalda" ante esta decisión de la Mesa, cuando en sus filas y en otras cámaras se han producido situaciones similares, en referencia al caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

También ha asegurado que esta decisión permite "evitar que cualquier acta del Parlament pueda ser impugnada por los que quieren ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas", en alusión a formaciones como Vox y Cs, que han avisado que estudiarán si llevan a los tribunales esta parada de la actividad parlamentaria.

CAMBIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

La dirigente republicana ha concretado que su partido también está trabajando para hacer propuestas proactivas sobre cambios legislativos y reglamentarios para "protegerse mejor de las injerencias de órganos administrativos como la JEC u órganos judiciales", aunque no ha especificado en qué sentido.

Respecto a la posición de ERC sobre el acta de diputado de Juvillà, Vilalta ha apostado por que preserve su escaño porque el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares y el recurso presentados por Juvillà y por el Parlament, y también ha defendido el dictamen aprobado en pleno del Parlament que decía que no se podía retirar el acta sin sentencia firme.

REFORMA LABORAL

Vilalta también ha explicado que la posición de ERC sobre la reforma laboral no ha variado porque "no hay una voluntad negociadora del Gobierno", y por lo tanto no podrán darle apoyo en la votación el jueves en el Congreso.

"Los contactos y las conversaciones siempre están abiertas y estarán así hasta el último momento. Pero la negociación formal con temas sobre la mesa y voluntad de modificar no está", ha reprochado la portavoz de ERC, que ha lamentado que se deje escapar esta oportunidad y cree que esto perjudica a la ciudadanía.