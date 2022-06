ERC cree que las elecciones andaluzas son un "aviso" para el PSOE y el PSC

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido que el resultado de las elecciones andaluzas son un "aviso" para el PSOE y el PSC de cara a las elecciones generales.

"Si renuncian a políticas de izquierdas, a la democracia, a defender derechos, a ser ambiciosos y a ser alternativa ante las derechas, al final ganarán las derechas", ha afirmado en rueda de prensa.

Vilalta ha acusado a los socialistas de haber renunciado a hacer políticas de izquierdas y progresistas, y de "no ser valientes en tomar la alternativa" a la derecha, y por eso cree que el PP ha obtenido mayoría absoluta en Andalucía.

"Cuando las izquierdas dejan de defender políticas progresistas y adoptan los marcos mentales impuestos por la derecha y la extrema derecha, aquel PSOE, progresista, que debe presentar alternativa pero no lo hace, lo que hace es dejar vía amplia para que la derecha pueda ganar e imponerse y ganar más fuerza", ha lamentado.

Preguntada por si tras estos comicios, ERC espera gestos por parte del Gobierno central para retomar el diálogo y celebrar la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, a la que se comprometieron por el caso Pegasus, Vilalta ha contestado que hace "muchas semanas" que se deberían haber producido avances en este sentido.

"Es evidente que seguimos esperando, seguimos exigiendo respuestas por parte del Gobierno del Estado español, que se comprometió a resolver el conflicto político", ha añadido.

La portavoz republicana ha avisado de que, si el Gobierno "no hace cosas diferentes por resolver el conflicto, simplemente hace silencio, simplemente no se quiere reunir y lo que hace es que siga habiendo represión y no pasa nada, lo que está haciendo es lo mismo que gobiernos anteriores, lo que harían si hubiera un Gobierno de otro color".