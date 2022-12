ERC cree que es el PSC quien no tiene coraje para escuchar a sus votantes que piden un referéndum

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha contestado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que a los republicanos no les falta coraje para decir que no habrá un referéndum: "Quizá a quien le falta coraje es al PSC, que no escucha a sus propios votantes y a los que piden votar".

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes preguntada por las acusaciones de Illa a los republicanos, a los que ha tildado de cobardía política por no explicar a los catalanes que no se celebrará un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Los conflictos políticos de raíz soberanista se deben solucionar con urnas y a través de un referéndum. Que decidan libremente los ciudadanos sin violencia policial", ha añadido Vilalta.