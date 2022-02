ERC cree que Podemos busca titulares con su eléctrica pública y pide renegociar concesiones para bajar precios

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que en Unidas Podemos "hay quien está pensando más en los titulares" al presentar una empresa pública de energía, pues duda de su efectividad en el corto plazo, y ha apostado por renegociar las concesiones de las instalaciones de generación con las eléctricas para bajar los precios.

Ante el debate de la proposición de ley que el grupo confederal defiende este martes en el Pleno del Congreso, Rufián ha dicho que su música "suena muy bien y quizás es una solución en el largo plazo", pero que en la situación actual "está abocada al fracaso".

"CON EL ACTUAL MERCADO ES INÚTIL"

"Se ha demostrado con las experiencias de Barcelona y Cádiz que, con el actual mercado, absolutamente liberalizado y con las eléctricas con un poder terrible, lanzar a ese mercado una empresa pública sin otros medios para competir con esas empresas es inútil", ha dicho, en una rueda de prensa en la Cámara Baja antes de la reunión de Mesa y Junta de Portavoces de este martes.

Por ello, ha señalado que su propuesta en este ámbito es "renegociar la concesión de las centrales hidroeléctricas con estas grandes compañías": "Decirles 'Mira, si no controlas precios y miras solamente por el beneficio en un bien común como este, quizás esta renovación no va a ser tan sencilla, o no tantos años, o no va a ser", ha explicado, lamentando que en el Gobierno no les han hecho "mucho caso".

"SE PIENSA MÁS EN TITULARES QUE EN APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES"

Sin desvelar su sentido de voto para la admisión a trámite o no de esta propuesta de Unidas Podemos, Rufián ha asegurado que su formación "siempre estará a favor de cualquier iniciativa que, al menos en el largo plazo, mejore la vida de la gente".

Sin embargo, ha recordado la situación de la reforma laboral, destacando cómo se renunció a modificarla para evitar que la patronal CEOE se saliera del acuerdo, pero que ahora con la subida al salario mínimo no ha habido problema para hacerlo sin contar con los empresarios.

"Creo que hay quien creo que está pensando más en titulares que en realmente aprovechar todas los oportunidades que tenemos para mejorar la vida de la gente", ha explicado Rufián, señalando que una empresa pública de energía "quedará muy bien en el titular" pero también es necesario ver "contra quién, cómo se hace, cómo se financia, o cómo compite".