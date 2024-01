ERC cree que el terrorismo está "bien atado" en la Ley de Amnistía, pero le preocupan posibles pegas a la malversación

No descarta que el PP se salte la Constitución y sobrepase el tope de dos meses de plazo para tramitar la ley en el Senado

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Justicia de ERC, Pilar Vallugera considera que todo lo relativo a los delitos de terrorismo ya está "muy bien atado" en la Ley de Amnistía, tras las últimas modificaciones introducidas en el Congreso a su paso por la ponencia y la comisión, pero admite que a su grupo le "preocupa" que se puedan poner pegas a lo que tiene que ver con la malversación.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, Vallugera asume que, aunque se puede negociar "hasta el último minuto" con el PSOE para afinar aún más, la ley ya está "bien encarrilada". "No es la presión que teníamos antes", reconoce, destacando, además, que tras su periplo parlamentario el texto se "acerca más" al que planteó ERC al inicio de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

La diputada concede que la aprobación de la enmienda que sigue viva para suprimir todo lo relativo al terrorismo "podría ser un avance", pero a la vez señala que este punto está ya "muy bien atado".

Sobre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa vea algún problema en los puntos en los que se amnistían los delitos de terrorismo, subraya que los ponentes han sido "absolutamente respetuosos" con el contenido de los artículo 2 y 3 de la directiva europea, puesto que es de "obligado cumplimiento".

"Ahí es dónde hemos buscado la robustez de la ley, lo que se excluye no está en contradicción con lo que la directiva dice que debe penarse", expone, antes de admitir que lo que sí les "preocupa" más es que se pueda poner alguna pega a lo relativo a la "malversación".

SE AJUSTA A LA DIRECTIVA EUROPEA

Preguntada por qué la redacción del artículo 2 no se hizo desde el inicio tal y como está ahora, la diputada de ERC ha admitido que se acordó así porque "convino políticamente" para la investidura de Pedro Sánchez.

"Nosotros llegamos a un acuerdo que luego fue modificado. Por tanto, lo que hemos conseguido es que se vuelva un poco al inicio, al acuerdo que nosotros planteamos", ha indicado, remarcando que el texto ahora se parece "mucho más" al que ERC puso sobre la mesa que al que propuso inicialmente Junts.

La ponente detalla que al final se optó por eliminar la referencia a que no serían amnistiados los delitos de terrorismo sobre los que hubiera recaído sentencia firme porque se trataba de una fórmula que podría no "sobrevivir a un examen del Tribunal Constitucional". "Tiene que ver con procedimiento y no tiene que ver con hechos, por tanto creíamos que debilitaba la ley y por eso se ha buscado un redactado que obviara ese elemento", expone.

NO HUBO TERRORISMO EN NINGÚN CASO

Sobre las críticas de algunos colectivos de víctimas del terrorismo que subrayan que "todo terrorismo atenta contra los Derechos Humanos, sin excepciones", Vallugera responde que eso es así "siempre y cuando" exista ese terrorismo.

"Aquí el tema es que no ha existido terrorismo en ningún caso", asevera, insistiendo en que lo que pasó en el 'procés' no puede equipararse en modo alguno al terror que vivió en España "lamentablemente, durante muchos años".

"La espiral de intento de procesar por delitos muy graves y que no pudieran ser amnistiados por parte de los tribunales españoles llega a comparar lo que pasó el 17 de agosto (de 2017) en Barcelona o lo que pasó en marzo del 2004 en Madrid con una manifestación en un aeropuerto. Yo lo que no entiendo es cómo las asociaciones de víctimas del terrorismo no salen diciendo que no banalicen lo que les pasó porque es gravísimo", ha confesado.

Por contra, ha abundado la diputada, "en Cataluña no hubo ningún muerto" salvo uno "por un infarto" que, a su juicio, "lo hubiera tenido exactamente igual". "Ni la embajada, ni los servicios de emergencia, ni el hospital, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquel momento vieron ningún indicio de que tuviera ninguna relación con lo que estaba sucediendo", ha agregado.

LEGISLAR SOBRE LO QUE UN JUEZ PUEDA "IMAGINAR"

"Eso es lo absurdo, que estamos discutiendo de si amnistiamos o no el terrorismo porque estamos amnistiando una cosa que no hubo. Lo que hay es el intento de un tribunal de encausar por eso porque no tienen ningún otro elemento para encausar. Es como si se te ocurre amnistiar, no sé, los delitos de lesa humanidad, porque no hubo, pero igual te imputan...", ha puesto como ejemplo.

Según Vallugera, algunres jueces, como Manuel García-Castellón, han ido "dando pistas" de si en este asunto "iban por lo civil o por lo militar": "Han dado pistas de que no se pararían delante de ninguna adecuación del tipo al hecho para encausar a la gente que estuvo implicada en los hechos del 17 y del 19. Nos ha dado la pista es de que no se trata de un tema jurídico, sino de que se trata de un tema político", sostiene.

"Nos ha venido a decir, olvídense de la realidad y vayan a intentar incluir en esta ley todo aquello que un juez se pueda imaginar y pueda crear de una manera absolutamente fuera de lugar y sin ninguna base en la realidad. Ese es el drama, que nos hemos ido de la realidad, que nadie habla de lo que realmente pasó --una manifestación, unas urnas y dos personas subidas a un coche-- y todo se ha convertido en un delito de terrorismo", se ha lamentado.

SE PUEDEN REVENTAR LAS COSTURAS DEL ESTADO

El martes el Pleno del Congreso aprobará la ley y la enviará al Senado, donde Vallugera da por descontado que se topará con un "veto" del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. La diputada augura que los de Alberto Núñez Feijóo pedirán informes que no son preceptivos, como a la Comisión de Venecia, para dilatar lo máximo posible su paso por ese órgano y que incluso podrían saltarse el plazo máximo de dos meses que fija la Constitución para la tramitación de una norma en el Senado.

"La cosa es que al final se imponga un sentido del Estado o no. Es decir, podemos acabar quebrando todas las costuras del Estado. ¿Quieren saltarse a la Constitución con una tramitación no de urgencia cuando lo la Constitución dice que debe tramitarse de urgencia? ¿Quieren saltarse la Constitución con los dos meses que tiene el Senado? Que lo hagan, que lo hagan, que los constitucionalistas lo hagan", le ha retado.