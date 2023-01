ERC dice que el conflicto catalán "está muy vivo" y Sánchez le pide buscar un acuerdo y no limitarse a pedir referéndum

El presidente emplaza a Aragonès a convocar la mesa de partidos catalanes que le reclama Illa

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, ha recalcado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el conflicto catalán "está muy vivo", una afirmación cuestionada por el jefe del Ejecutivo, quien ha aprovechado para reclamar a los de Oriol Junqueras que busquen un acuerdo con el Ejecutivo en lugar de limitarse a pedir un referéndum. A su juicio, son los políticos quienes deben pactar y no "pasarle la decisión" a los ciudadanos.

El intercambio de opiniones entre ambos ha tenido lugar durante la comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta. Primero, Cortés ha avisado a Sánchez de que, por mucho que el Gobierno se esfuerce en dar por cerrado el conflicto político con Cataluña, éste "no ha terminado". "Continúa muy vivo todavía. Sin soluciones políticas y democráticas a un problema político no se puede hablar del fin de nada", ha dicho.

Tras criticar que se infiltre a policías en movimientos sociales catalanes y pedir cuentas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Cortés ha asegurado que España está "más cerca de Polonia que de una democracia plena" y ha señalado que el supuesto prestigio de Pedro Sánchez en Europa se resiente cuando "obvia de manera sistemática" la opinión de la comunidad internacional sobre el conflicto catalán.

SEA VALIENTE

Además, la senadora de ERC ha garantizado el "compromiso" de ERC con la vía política --frente a la represiva y la de la judicialización-- porque, según ha dicho, aunque sea "un camino arduo" es "imprescindible". Pero también ha remarcado que hay una "amplía mayoría" de catalanes que quiere "decidir su futuro votando" y que no son sólo independentistas sino también socialistas. "Sea valiente, apueste por la solución política", ha pedido a Sánchez.

En su réplica, el presidente del Gobierno ha reiterado que él no ha negado nunca la existencia ni la fuerza del movimiento independentista. "Otra cosa es el 'procés'", ha apostillado, insistiendo en que aquel desafío se basó en tres condiciones que "no parece" que sigan existiendo: la unidad del independentismo, su unilateralidad y la confrontación.

Así, ha recordado a Cortés que ERC y los partidos que integran el Gobierno de coalición comparten una mesa institucional de diálogo que pretende "abrir una fase de entendimiento que reconstruya la convivencia dañada durante los años 'procés'" que, ha añadido, fue "consecuencia de que una parte del independentismo no entendió la complejidad de la sociedad catalana".

DEJEN DE MIRAR A JUNTS Y TOMENSELO EN SERIO

El presidente ha hecho hincapié en que "el deber de la política" es "llegar a un acuerdo" en el que se reconozcan todas las partes y no pasar la pelota a los ciudadanos en un referéndum. "En Escocia hicieron uno, perdieron y ahora están demandando otro", ha afirmado, avisando de que esa "no es la solución".

"Trabajemos por ese acuerdo, no digamos 'hagamos un referéndum'; eso no es hacer política. Si no ¿para qué nos eligieron?, ha preguntado a la portavoz independentista, antes de subrayar que cualquier acuerdo debe respetar "los márgenes de la Constitución". "Sentémonos en serio a dialogar y acordar", ha urgido, antes de apuntar que sería "bueno" que ERC "dejara de mirar" a los que les acusan de no ser "suficientemente independentistas", en referencia a Junts.

En otro momento de su intervención, Sánchez ha deslizado que "sería bueno" que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, abriera también una mesa de diálogo con el resto de partidos en Cataluña --la que pide el primer secretario del PSC, Salvador Illa-- y ha recordado a ERC que la fuerza más votada en Cataluña "defiende la unidad con el resto de territorios españoles".

"Muchas veces me critican que quiero romper España y Cataluña pero no parece que Illa quiera hacer eso, al contrario, quiere convencer y vencer democráticamente a quienes hoy no representan el sentir mayoritario de la sociedad catalana que es convivir y dar respuesta a las necesidades y problemas cotidianos que comparte con el resto de los españoles", ha señalado.