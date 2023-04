ERC dice que el Gobierno cede al "chantaje" de Marruecos para evitar que salga a la luz una información "oscura"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Exteriores de ERC, Marta Rosique, ha asegurado en el Pleno del Congreso que la única explicación de que España cambiase su posición sobre el Sáhara Occidental enemistándose con Argelia en plena crisis de energía es por el "chantaje" de Marruecos, para evitar que salga a la luz alguna "información oscura" e incluso "delictiva".

En el debate de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, la diputada de ERC ha recordado que, cuando Europa reducía drásticamente la dependencia de gas ruso, España hizo "saltar por los aires" el acuerdo de importación con Argelia, su principal proveedor, por haber cambiado su histórica posición de apoyo al Sáhara.

"¿Cómo se explica entonces que cambien el gas argelino por gas ruso? Desde nuestro punto de vista solo puede haber una explicación. Marruecos y su chantaje, que afecte a una institución estatal o a uno de ustedes", ha afirmado.

A su juicio, Marruecos "debe tener una información realmente valiosa para mover sus hilos con tanta facilidad" y que incluso el Gobierno ni siquiera investiguen el espionaje con 'Pegasus'. "La información que tienen de este es realmente tan oscura, tan delictiva, que es mejor que no salga a la luz", sostiene.

NO SON VÍCTIMAS, SINO CÓMPLICES

Eso sí, ERC asegura que no piensa tratar al Gobierno como "víctima" porque, según ha afirmado, considera que los socialistas no se oponen al espionaje: "Es más, es una política de su gobierno --acusa--. No olvidemos que iniciaron la infiltración con Pegasus en el independentismo catalán y vasco en 2019 y han sido cómplices y promotores de la política de reprimir el movimiento independentista con jueces, policía y Hacienda".

También la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha afirmado que "parece" que es Marruecos quien marca las posiciones de España en política exterior y en la gestión de las fronteras.