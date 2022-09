ERC dice que el plan fiscal "suena bien" y Bildu pide ampliar a más fortunas el nuevo impuesto

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana ha reconocido este jueves que el plan de medidas fiscales "suena bien", al igual que EH-Bildu, que cree que "van en la buena dirección" pero que ha exigido respeto a las competencias forales y ampliar a más patrimonios el nuevo gravamen a grandes fortunas.

"En principio, evidentemente suena bien, es algo que hemos pedido por activa y por pasiva", ha dicho el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que en declaraciones a los medios tras la sesión plenaria de este jueves ha reivindicado "un régimen fiscal más justo en el los que más tienen aporten un poco más".

En todo caso, ha lamentado no tener "detalles" sobre este plan, más allá de lo comunicado a los medios de comunicación. "Cuando dejen de celebrarlo que nos lo pasen y veremos los detalles", ha ironizado.

"SE DEJA FUERA A MILES DE FORTUNAS"

Por su parte, Bildu celebra que las medidas "van en la buena dirección" para que, a diferencia de la anterior crisis, no sea la ciudadanía ni las clases populares las que paguen esta crisis.

En todo caso, desde esta formación, socio habitual del Gobierno de coalición, lamentan un umbral "demasiado alto" para empezar a aplicar el nuevo gravamen sobre grandes fortunas, pues sólo afectará a patrimonios de más de 3 millones de euros. "Deja fuera a miles de fortunas que seguirán sin aportar lo que deberían", critican.

En todo caso, consideran que las propuestas incorporan el principio básico de que quien más tiene, más debe aportar, y en este sentido esperan que la nueva tasa --exigencia de Bildu desde el inicio de la legislatura, recuerdan-- "reequilibre la balanza fiscal en favor de la mayoría social trabajadora, y obligue a aportar más a los más ricos."

IRPF, SOCIEDADES E IVA

Por otro lado, también valoran positivamente la voluntad de PSOE y Unidas Podemos para "avanzar hacia una fiscalidad más justa" en las modificaciones del IRPF --reduciendo tramos para rentas más bajas y elevando a las altas-- y en el Impuesto sobre Sociedades, con recargos para las grandes empresas y reducción para pymes y autónomos.

Asimismo, celebran la rebaja fiscal aplicada a los productos de higiene menstrual, "una de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista", señalan.

RESPETO A LAS COMPETENCIAS FORALES

En todo caso, desde Bildu exigen al Gobierno "que no utilice subterfugio jurídico alguno que intente sortear o inhabilitar" la capacidad fiscal de las autonomías vasca y navarra", teniendo en cuenta que "cualquier modificación en IRPF o Sociedades corresponde a las instituciones forales".

Así, recuerdan cómo en los anteriores gravámenes a grandes energéticas y banca el Ejecutivo no atendió a esta "especificidad". "Esperamos que con estas nuevas propuestas no vuelvan a percutir en este error y no vuelva a producirse esta situación", concluyen.