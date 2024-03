ERC insiste en pedir financiación singular para Cataluña y Sánchez responde que la respuesta debe ser multilateral

El presidente avanza que habrá una nueva reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat

Esquerra Republicana de Cataluña ha insistido este martes en reclamar una financiación "singular" para Cataluña para acabar con el déficit fiscal que a su juicio ha venido sufriendo esta comunidad. Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que la respuesta debe ser "multilateral".

Así lo ha señalado la senadora de ERC, Sara Bailac, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado, en la que ha vuelto a pedir un sistema de financiación "singular y específico" para Cataluña para poder gestionar sus propios recursos. Además ha recordado a los socialistas que ese compromiso está recogido en el acuerdo de investidura firmado entre su formación y el PSOE.

De su lado, Sánchez afirma que han sido claros "con todas las comunidades autónomas" y quieren un nuevo sistema de financiación autonómica pero ha remarcado que "la respuesta debe ser multilateral porque las distintas autonomías "tienen sus propias realidades".

Además Sánchez considera que su Gobierno está cumpliendo los compromisos con Cataluña y ha adelantado que van a celebrar una nueva reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña.

A su juicio, prueba de que están cumpliendo lo prometido es que la Ley de Amnistía se está tramitando en el Congreso de los Diputados después de alcanzar un acuerdo con ERC y con Junts para aprobarla definitivamente.

GESTIONAR SUS PROPIOS RECURSOS

La senadora de ERC de su lado, dice que hay "consenso" en Cataluña respecto al supuesto déficit fiscal que sufre la comunidad y lo ha cifrado en 22.000 millones de euros "que cada año van a la caja común y no vuelven; 3.000 euros que pierde anualmente cada catalán", ha indicado.

Para ERC, todos los modelos de financiación autonómica han tenido como elemento común la "infrafinanciación" de esta comunidad y por defienden una financiación singular "mientras avanzamos hacia la República Catalana", ha apuntado. De este modo, según ha indicado, podrán dar un paso adelante en su "soberanía" y podrán "gestionar con plenitud y con responsabilidad" sus recursos.

MONTERO RESPONDE

Ante esta petición de gestionar sus propios impuestos, ha respondido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha señalado que ERC conoce la posición del Gobierno y no pasa por esa vía.

"En este momento cada comunidad autónoma de régimen común está recaudando lo que se llaman tributos cedidos o tributos propios y no hay ningún interés en cambiar esa situación", ha remarcado, en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

Asimismo la senadora Bailac ha lamentado que la derecha les tilde de "insolidarios" cuando plantean esta cuestión y sostiene que lo único que hacen es reclamar igualdad de trato para los catalanes, porque las comunidades autónomas que más aportan "no pierden posiciones en el ranking después de aplicar el mecanismo de solidaridad, pero sí lo hace Cataluña, que es la segunda comunidad autónoma en aportar y la décima en recibir".

NO RECIBE MÁS QUIEN MÁS APORTA

Además, ha pasado al ataque al señalar que insolidario es "quien perdona impuestos a los ricos mientras sustenta sus servicios públicos a cargo de la solidaridad de Cataluña y los catalanes". "Una cosa es ser solidario y la otra es permitir que te tomen el pelo", ha lanzado.

A su juicio el sistema de financiación autonómico no es equilibrado, ni equitativo, transparente, ni eficiente y tampoco tiene en cuenta el coste diferencial de la vida. "No respeta el principio de ordinariedad porque no recibe más quien más aporta", ha añadido.

Además se ha quejado de que los fondos que llegan a la Administración Central no se ejecutan y por tanto le ha pedido a Sánchez que "acelere las encomiendas de gestión". Además le ha reclamado al Gobierno 5.029 millones de euros "presupuestados y no cumplidos".

SÁNCHEZ LAMENTA QUE SOLO SE HABLE CASTELLANO EN EL SENADO

Por el contrario, Sánchez ha defendido que desde que está en La Moncloa ha destinado un 40% más de recursos a Cataluña que su antecesor Mariano Rajoy. En este punto ha coincidido con la senadora de ERC en señalar a los gobiernos autonómicos gobernados por el PP que , según ha indicado, están quitando impuestos al 1% más rico de la población al tiempo que le piden recursos al Ministerio de Hacienda, se ha quejado.

En la misma línea, Sánchez ha destacado su compromiso para aprobar una ley orgánica de plurilingüismo, para que los ciudadanos se puedan dirigir a la Administración General del Estado en todas las lenguas cooficiales, una medida anunciada el pasado mes de diciembre cuando visitó en Barcelona al presidente catalán, Pere Aragonès.

En este punto ha dicho que es paradójico que en el Congreso de los Diputados se puede hablar en lenguas cooficiales y en el Senado, "la Cámara territorial", según ha subrayado, solo se pueden expresar en castellano. "En fin, es lo que nos toca con la mayoría absoluta del Partido Popular", ha lamentado.

NO HA HABIDO REUNIONES

Al finalizar la sesión de control, Montero ha sido cuestionada por esta reclamación realizada por ERC de un financiación singular para Cataluña y ha señalado que no saben exactamente a qué se refieren porque ERC no les ha explicado qué plantean y "no ha habido ningún tipo de reunión" para tratar este asunto.

"Pero lo que ustedes saben es que este Gobierno está empeñado en reformar el modelo de financiación autonómica, que es para todas las comunidades del régimen común", ha insistido en la misma línea marcada por Sánchez.