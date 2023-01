ERC insiste en que no hay "escollos objetivos" para un acuerdo presupuestario con PSC y Junts

Vilalta (ERC) replica al PSC que "el todo o nada no funciona" en una negociación

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha insistido en que no hay "escollos objetivos" ni con PSC ni con Junts para firmar un acuerdo de Presupuestos esta semana, y ha apelado a su responsabilidad para aprobar las cuentas.

"En estos momentos no hay escollos objetivos. No hay ningún impedimento para poder cerrar un acuerdo de forma inmediata", ha asegurado en rueda de prensa este lunes.

Además, Vilalta ha replicado al PSC que "el todo o nada no funciona" en una negociación, después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, reiterara que no aceptarán un acuerdo parcial sobre las medidas que piden incluir en el pacto de Presupuestos.

Sobre las peticiones del PSC para impulsar el proyecto del Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto y la B-40, Vilalta ha afirmado que "no se puede pretender que cuestiones extrapresupuestarias puedan poner en riesgo" las cuentas y que, además, dependen de otras administraciones.

En ese sentido, ha asegurado que se pueda hablar sobre todo pero sin imponer modelos, en sus palabras, y ha pedido no "condicionar para hacer descarrilar" las negociaciones, que ve muy avanzadas en lo relativo a los números.

"CUESTIONES PROBABLEMENTE PARTIDISTAS"

Preguntada por si creen que PSC y Junts están dilatando el acuerdo y, por lo tanto, si el Govern se plantea llevar los Presupuestos al Consell Executiu sin ellos, ha contestado que por ahora priorizan cerrar un acuerdo que ven cerca, aunque esta es una posibilidad que "está sobre la mesa".

"No entenderíamos que los grupos parlamentarios con los que hemos estado negociando se lo repensaran solo por cuestiones probablemente más partidistas que de país", y ha subrayado que las cuentas vienen respaldadas por acuerdos con los agentes económicos y sociales y que permitirán inyectar 3.000 millones adicionales a las cuentas de la Generalitat.

Ha mantenido que no hay socios prioritarios y, sobre la posibilidad de que Junts se desmarque de un acuerdo que incluya al PSC, ha asegurado que es esa formación quien deberá dar explicaciones a la ciudadanía en ese caso: "Si Junts se quiere excluir o volver a abandonar el país, será su decisión, pero lo que no hará ERC es dejar de ser responsable".

MESA DEL DIÁLOGO Y BRASIL

Sobre nuevas reuniones de la mesa del diálogo, ha apostado por que se reúna cuando sea "pertinente y necesario" y ha puesto en valor los acuerdos ya alcanzados para sacar adelante la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reformar la malversación.

"No sé si penaliza o no a quién, pero es positiva para la democracia", ha dicho, preguntada por un barómetro de la cadena 'Ser' que apunta a que la reforma del Código Penal ha penalizado electoralmente al PSOE, y ha añadido que las encuestas no deberían afectar a la negociación entre el Govern y el Ejecutivo central.

Por otro lado, ha mostrado su apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al asalto a las instituciones brasileñas por parte de seguidores del expresidente Bolsonaro: "La razón de ser de la extrema derecha, lo sabemos porque también lo sufrimos, es la destrucción de la democracia".

"Por desgracia, puede ser que lo veamos en otros lugares", ha añadido.