ERC, Junts y la CUP votan distinto el decreto de ayudas en el Congreso la víspera de la investidura de Aragonès

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC), Junts y la CUP han votado este jueves de forma diferente el decreto ley de ayudas directas a empresas afectadas por la crisis de la pandemia del Covid, y lo han hecho la víspera de la investidura del candidato de Esquerra a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, que aún está en el aire.

El Congreso ha convalidado este jueves este decreto ley, que establece la creación de un fondo de 11.000 millones de euros con ayudas para empresas y autónomos, 7.000 millones de ellos en ayudas directas.

Mientras el grupo que capitanea Gabriel Rufián lo ha respaldado, uniendo así sus votos a los del PSOE y Unidas Podemos, Junts lo ha rechazado y los dos diputados de la CUP han optado finalmente por la abstención.

Esquerra ha justificado su voto a favor del decreto recalcando que previsiblemente 1.000 de los 7.000 millones de euros de ayudas directas serán para las pymes y los autónomos catalanes, que suponen, ha dicho, "el 98% de las empresas en Cataluña". Y aunque el decreto no es el que le gustaría, ha subrayado que "la alternativa al no es nada" y con la nada "no se come".

SON "MIGAJAS", DICE JUNTS

En Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, ha explicado que su partido lo ha rechazado porque este decreto viene a evidenciar "el agravio crónico" que, según ha denunciado, los empresarios catalanes vienen sufriendo desde hace años. "La gente no nos ha votado para que sigamos aceptando las migajas, sino lo que nos toca", ha dicho Nogueras, quien ha apuntado que no puede ser que, representando un 20% de la economía y un 16% de la población, Cataluña reciba "un mísero 8%" en ayudas.

Esta divergencia en el sentido del voto tiene lugar tan sólo horas antes de que el Parlament celebre el Pleno de investidura de Aragonés, al que la CUP apoyará después de que su militancia haya dado su visto bueno al precuerdo con los republicanos. Está por ver qué hará Junts, que aún no ha decidido su facilitar o no la investidura de Aragonés y cuyos 32 escaños son claves.

Sin embargo, Rufián se ha mostrado convencido de que el partido que lidera Carles Puigdemont acabará respaldándole. "La pelota está en el tejado de Junts, pero creo que la bajará y se pondrán a jugar", ha comentado en rueda de prensa.