ERC y Junts propondrán al Parlament defender que el Estado ratifique la patente unitaria europea

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

ERC y Junts han registrado en el Parlament una propuesta de resolución conjunta para defender que el Estado ratifique la patente unitaria europea, que simplificaría los "trámites de protección de la propiedad intelectual", en una iniciativa que se debatirá en la Comisión de Investigación y Universidades de la Cámara.

Ambos grupos parlamentarios han sostenido en un comunicado este lunes que el Estado no la ha ratificado con "argumentos ideológicos y nacionalistas caducos", y han asegurado que no se ha querido adherir porque se prevé que se pueda tramitar en inglés, francés y alemán, pero no en castellano.

Han avisado de que, rechazando el acuerdo, "el Estado español ha renunciado a la oportunidad de acoger" la sección central del Tribunal Unificado de Patentes que se creará para resolver conflictos en este ámbito --estaba previsto que se situara en Londres, pero se busca una nueva ubicación tras el Brexit--.

Republicanos y Junts han subrayado que Cataluña es líder en patentes en España, por lo que empresas, universidades, centros de investigación y otros agentes del sector del conocimiento se verían "enormemente beneficiados" con esta patente unitaria.

Además, la propuesta de resolución pide al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que redefina los términos de la patente unitaria para permitir la incorporación y adhesión de administraciones no estatales.