ERC y Junts retan a Sánchez a convocar un referéndum en Cataluña si ve al independentismo "más débil que nunca"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la diputada de Junts Mariona Illamola han retado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar un referéndum en Cataluña ya que, según los socialistas, el independentismo, a diferencia de 2017, está "dividido" y "débil".

"Replican en sus intervenciones que el 'procés' ha acabado, que somos más débiles que nunca, que estamos divididos... bien, vale, venga, va, hagamos un referéndum, si vamos a perder ¿No estamos divididos y esto se ha acabado?", le ha retado Rufián.

En la misma línea, se ha pronunciado Illamola: "Haga un referéndum y lo veremos. Ya hicimos uno y ganó la independencia", ha dicho la diputada del partido de Carles Puigdemont, en el marco del debate que ha tenido lugar en el Pleno del Congreso.

El presidente no ha respondido a este envite en su intervención posterior, pero anteriormente había insistido en que no ha sido él sino "líderes" de Junts, en referencia a Jordi Sànchez, quienes han dado por finiquitado el proceso independentista.

ESTO YA NO ES COMO EN 2017

"Y tienen razón", ha apostillado el líder el PSOE, subrayando que en 2017 el independentismo estaba unido, apostaba por la vía unilateral y buscaba la confrontación y no el diálogo.

Según Sánchez, "ahora esos tres condicionantes no se dan" lo que no significa que el movimiento independentista haya dejado de existir. "Existe y, como no lo compartimos, luchamos políticamente contra él. No obviamos la realidad, sigue existiendo", ha rematado.