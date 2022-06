ERC lamenta que la candidatura para los JJ.OO. pueda decaer "por las estridencias de una persona", en alusión a Lambán

Presenta una moción que pide un "fondo de compensación" de inversiones estatales no ejecutadas desde 2019

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este martes que los JJ.OO. de Invierno 2030 pueden ser una oportunidad para Cataluña: "Es muy triste que alguien tenga la tentación de poder cargarse un proyecto de estas características solo por las estridencias de una persona", ha dicho, en alusión velada al presidente de Aragón, Javier Lambán.

"Estamos en esta situación por eso", ha alertado en rueda de prensa desde el Parlament ante la posibilidad de que el Comité Olímpico Español (COE) retire la candidatura, y defiende que Cataluña puede asumirla en solitario.

Sobre el proyecto de la B-40 en el Vallès (Barcelona), Vilalta ha puntualizado que el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno fue verbal: "Se ha terminado el tiempo de los acuerdos verbales y de las palabras bonitas. Lo que hace falta son compromisos, y cumplimiento de los compromisos".

Preguntada por si ERC garantiza que el Govern no firmará el convenio con el Gobierno sobre esa infraestructura --por el que el Ejecutivo central pagará las conexiones y el trazado lo decidirá la Generalitat--, ha asegurado que rechazan proyectos "impuestos" y que ERC presentará una propuesta alternativa al 'Cuarto Cinturón', que ven obsoleto.

"Estaremos a favor, y creo que hay consenso amplio dentro del Govern e incluso más allá, de poder decidir las inversiones desde Cataluña, de poder decidir los proyectos de infraestructuras desde Cataluña, también en lo relacionado con la movilidad de los vallesos. Aquí, seguro que nos encontramos", ha añadido.

MOCIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Vilalta ha avanzado que ERC llevará al próximo pleno una moción contra la "discriminación permanente y sistemática de Cataluña y el conjunto de los Países Catalanes" en la ejecución presupuestaria estatal.

La moción considera "especialmente grave la incapacidad de ejecutar las inversiones presupuestadas por parte de Renfe-Adif", y pide ejecutar a lo largo de 2022 --y 2023, si con este año no basta-- las inversiones que no se realizaron en 2021.

También pide establecer un "fondo de compensación para corregir las pérdidas económicas generadas por esta discriminación sistemática" que incluya lo no ejecutado entre 2014 y 2019, ampliable a 2020 y 2021 si las inversiones no realizadas en ese año no son compensadas.

PSC Y RAJOY

Preguntada por dos informes del PSC que acusan al Govern de incumplir 67 proyectos de inversiones, ha replicado que "la magnitud del problema es muy diferente" respecto a los datos de ejecución del Gobierno central, al que ha acusado textualmente de castigar a la ciudadanía catalana no invirtiendo en infraestructuras.

Además, ha celebrado que Andorra investigue al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por su presunta relación con la Operación Cataluña: "Siempre terminados encontrando la justicia de fuera del Estado español".