ERC niega que Colau haya trasladado una "propuesta formal" a Maragall para compartir la alcaldía

Aseguran que Colau tampoco la ha consensuado con el PSC

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

ERC ha negado que la alcaldesa en funciones y candidata de BComú, Ada Colau, haya trasladado una "propuesta formal" al candidato republicano, Ernest Maragall, para compartir la alcaldía con él y también con el candidato del PSC, Jaume Collboni, durante el mandato, informan fuentes republicanas este martes a Europa Press.

Colau ha planteado este mismo martes que Maragall ocupe el liderazgo durante el primer año de mandato, ella lo haga el siguiente año y medio y Collboni finalice la legislatura al frente del consistorio durante el mismo periodo de tiempo, una propuesta sobre la que ha dicho que ambos candidatos están "dispuestos a hablar".

Sin embargo, los republicanos aseguran que "no es ninguna propuesta" y recalcan que no está consensuada con el PSC y, por lo tanto, consideran que no es real.

Las mismas fuentes insisten en que los comuns no la han trasladado "ni formalmente ni conjuntamente" a Maragall, ni tampoco de manera unilateral le han hecho llegar ningún papel o propuesta formal.

La única reunión que han mantenido Colau y Maragall fue el 31 de mayo, tres días después de las elecciones municipales, en lo que los republicanos sitúan como una "toma de contacto", como también hicieron con Collboni y con el candidato de Junts, Xavier Trias.