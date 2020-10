ERC pide que un eventual toque de queda se valore en función de los datos de cada territorio

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido este martes que la aplicación de un hipotético toque de queda se valore en función de los datos de la pandemia de cada territorio: "Que Cataluña no pague los platos rotos de quien no ha hecho su trabajo".

"Queremos que se valore en función de la situación de la pandemia en Cataluña", ha dicho en rueda de prensa, ya que defiende que el Govern está siendo responsable en sus decisiones.

Pese a que considera que no se puede descartar ninguna medida, ha afirmado que de momento "no existe ninguna propuesta en firme" para aplicar un toque de queda y que el Gobierno no se lo ha comunicado a la Generalitat.

"No descartamos nada, valoramos todas las opciones", y ha vuelto a llamar a la responsabilidad de toda la ciudadanía para respetar las restricciones aplicadas para hacer frente al coronavirus.

Al ser preguntado por que el extesorero de CDC Daniel Osàcar haya confesado que participó en el blanqueo de capitales del partido y haya dicho que el expresidente de la Generalitat y entonces secretario general de CDC Artur Mas probablemente conocía el sistema, Sabrià ha contestado que ERC no valora nunca lo que hacen otros partidos.

Sin embargo, ha reivindicado que "ERC en 89 años no ha robado nunca ni se ha tenido que cambiar el nombre".