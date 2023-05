ERC prevé seguir la "doctrina Juvillà" si la JEC requiere al Parlament retirar el escaño a Borràs

En el caso del exdiputado de la CUP cursó la retirada una funcionaria del Parlament

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este martes que el Parlament seguirá la "doctrina Juvillà" si la Junta Electoral Central (JEC) ordena retirar el escaño de la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs.

"Seguimos los mismos pasos que en el caso Juvillà, con una diferencia: no daremos excusas a nadie ni daremos una explicación que no es", ha advertido en rueda de prensa este martes ante la posibilidad de que la JEC se dirija a la vicepresidenta primera, Alba Vergés, para pedirle la retirada.

En el caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, la entonces secretaria general de la Cámara, Esther Andreu, fue quien cursó la retirada del escaño para cumplir la decisión de la JEC; sobre si prevén que sea un funcionario quien tome la decisión sobre Borràs, Vilalta ha asegurado que se seguirán "los mismos pasos".

No obstante, ha recalcado que el caso Juvillà --condenado por desobediencia por no retirar unos lazos amarillas-- es distinto del de Borràs, condenada por fraccionar y adjudicar contratos a dedo, y ha sostenido que el Parlament ha llegado a esta situación porque "no ha habido asunción de responsabilidades" ni de ella ni de Junts.

Sobre su posible relevo, Vilalta ha dicho que esperan que Junts les proponga un nombre, sea la diputada y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la diputada y alcaldesa de Vic, Anna Erra, la secretaria segunda de la Mesa, Aurora Maudala o quien consideren, ha dicho: "Estaremos aquí para hablar y blindar la mayoría independentista".

Por otro lado, Vilalta ha pedido al PSC y al PSOE asumir responsabilidades con Rodalies a raíz de la avería en la R2 sur y ha replicado a la portavoz de los socialistas, Alícia Romero, que ha acusado a ERC de hacer electoralismo con los trenes: "Que se lo digan a la gente que lo sufre cada día".