ERC quiere que Junqueras participe en la mesa de diálogo y desvincularla de los indultos

Apuesta por derogar la sedición y no se pronunciará sobre su reforma hasta ver "la letra pequeña"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes reactivar ya la mesa de diálogo desvinculándola de la concesión de indultos a los presos del 1-O y ha asegurado que quieren que el líder del partido, Oriol Junqueras, pueda participar en la próxima reunión con el Gobierno central: "Es innegable que nos gustaría muchísimo que estuviera Oriol Junqueras participando en esta mesa como presidente de ERC, es evidente".

El vídeo del día Pablo Alborán cumple 32 años en medio de su tour virtual por Latinoamérica

En rueda de prensa telemática, ha insistido en que la mesa de diálogo se debe volver a reunir lo más pronto posible ahora que ya hay nuevo Govern en Cataluña: "Creemos que se debería hacer lo antes posible y a poder ser antes del verano. No es una cuestión de que ahora tengamos que esperar a los indultos y después ya veremos, es que se debe resolver el conflicto político".

Vilalta ha insistido en que, para ERC, los indultos no son la solución al conflicto, sino que defienden la amnistía, aunque ha recalcado que no se opondrán a una medida como esta que sirva para "aliviar el sufrimiento y el dolor de los presos".

Por eso, no ha querido posicionarse sobre la fórmula concreta con la que el Gobierno prevé aplicar estos indultos y ha afirmado que no le sorprenden las reacciones "de la caverna más ultra del Estado" contra la libertad de los presos independentistas.

"Vemos otra vez como la derecha española se deja arrastrar por la extrema derecha", ha apuntado, y cree que es lo mismo que ocurrió ya con la campaña contra el Estatut.

Preguntada sobre la reforma del delito de sedición en el Código Penal, la portavoz republicana ha contestado que quieren esperar a ver "la letra pequeña", pero que en cualquier caso considera que lo que hay que hacer no es reformar este tipo penal, sino derogarlo.

"NO HAY QUE ESPERAR A NADA MÁS"

Sobre la mesa de diálogo, Vilalta ha argumentado que, con la constitución del nuevo Govern, ya se cumplen todas las condiciones para retomarla y no hay ningún impedimento para no hacerlo: "No podemos dejar pasar más tiempo", y ha reiterado que debe desvincularse de la concesión de los indultos.

"No es que una cosa esté condicionada a la otra. Lo que queremos es retomar esta vía de diálogo y negociación y poder poner sobre la mesa las soluciones políticas a un conflicto que es político", y ha vuelto a decir que las propuestas que pondrá sobre la mesa el independentismo son la autodeterminación y la amnistía.

Así, ha sostenido que después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, puedan hacer su primer encuentro o conversación, se deberá poner "día y hora" a la próxima reunión de la mesa de diálogo.

"No hay que esperar a que pase nada más", ha añadido en alusión a los indultos, y ha confiado en que esta reunión pueda servir para algo más que una foto y que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto catalán.