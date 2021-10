ERC sigue en el 'no' e insiste en acordar otras leyes con el Gobierno para favorecer la negociación presupuestaria

Cuestiona que Junts quiera negociar las cuentas con el Gobierno pero no se siete en la mesa de diálogo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que su partido sigue este jueves en el 'no' a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y ha insistido en la necesidad de acordar otras leyes con el Gobierno para favorecer la negociación presupuestaria. "Todo afecta", ha repetido en varias ocasiones.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha dado algunas pinceladas de las cuestiones que para Esquerra son importantes en la negociación de las cuentas públicas, entre las que ha citado la Ley Audiovisual para blindar la producción en catalán, pero también las pensiones, las universidades --el Congreso debatirá la próxima semana la enmienda de totalidad de ERC a la ley de convivencia universitaria-- o la Memoria Democrática.

En este punto, Rufián ha aprovechado para denunciar la "cobardía" que achaca al Gobierno por no atreverse a declarar "ilegal" el régimen franquista por haber surgido de un golpe de Estado. "Pedíamos eso para empezar a hablar", se ha lamentado, reclamando también que se reconozca la "responsabilidad" de la cúpula de la Iglesia católica en el mantenimiento de la dictadura. En cualquier caso, ha mostrado su esperanza en poder llegar a acuerdos con el Gobierno durante la tramitación de la ley en comisión.

Ahora bien, ha querido evitar en todo momento hablar de cuáles son las "líneas rojas" de ERC para respaldar el proyecto presupuestario del Ejecutivo porque, a su juicio, ese lenguaje no favorece la negociación. "No ayuda en nada el ruido en torno a esto", ha dicho.

Tras quejarse de que han conocido los Presupuestos por los medios de comunicación, ha querido dejar claro que las posiciones están actualmente alejadas y que Esquerra se mantiene en el 'no', pero ha recalcado que su partido no desaprovechará "ninguna oportunidad" y pondrá en valor su fuerza negociadora "para que pasen cosas".

TODO AFECTA A TODO

Pese a la insistencia de los informadores sobre si el traspaso de Cercanías, gestos en torno a la ley audiovisual o de Memoria Democrática o sacar a la Policía Nacional de la Vía Laietana de Barcelona son condiciones para respaldar los Presupuestos, Rufián no ha querido ir más allá y ha reiterado que no van a entrar en hablar de "líneas rojas", pero sí ha comentado que "todo afecta a todo".

"Lo único que habría que aislar de la agenda política es la mesa de diálogo con Cataluña; el resto todo afecta", ha insistido el independentista catalán, para añadir que no van a cometer la "imprudencia" de "publicitar" las reivindicaciones de ERC porque "eso no favorece en nada la negociación".

Eso sí, ha avisado al Gobierno de que, "ahora que Ciudadanos está haciendo de extrema derecha con PP y Vox", todo depende de ERC. "No es alarde de nada, es sumar y restar, y eso nos responsabiliza para que sea un buen acuerdo, si llega", ha apostillado.

En este punto, y preguntado sobre el llamamiento a la unidad para negociar los Presupuestos que lleva semanas haciendo Junts, su socio en el Govern catalán, Rufián ha rehusado entrar en una 'guerra' de declaraciones y contradeclaraciones.

NORMAL DISTINTAS INVERSIONES EN CCAA

"Cuanto más nos peleamos, más presente y futuro regalamos al PSC, y yo no voy a cometer ese error", ha señalado el portavoz de ERC, quien sí ha cuestionado, no obstante, que Junts quiera sentar con el PSOE a negociar los Presupuestos y no quiera hacer lo propio con el "conflicto" político catalán.

Preguntado también por las críticas que los partidos de la derecha contra los Presupuestos por favorecer más a Cataluña que a Madrid, el independentista catalán ha enmarcado en la "normalidad" que el Gobierno invierta más en una comunidades que en otras y ha tachado de "infantilismo político" la postura del PP, al que ha atacado también no ya sólo por "imitar" sino por "pactar" con la "ultraderecha", en alusión a Vox.