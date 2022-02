ERC sugiere a Casado que se vaya porque Ayuso "va a por todas" y alerta al Gobierno del riesgo de que Vox coja músculo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sugerido al presidente del PP, Pablo Casado, que dimita como líder del partido porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va a por todas" y ha alertado al Gobierno del riesgo de que Vox pueda llegar a conseguir "70 u 80" diputados en unas próximas elecciones.

En rueda de prensa, Rufián ha censurado "las prácticas casi mafiosas" que asegura estar viendo entre los dirigentes del PP y ha lamentado que en estos momentos "la gran esperanza" en ese partido sea "una señora que en lo peor de la pandemia facilitó el 'business' a su familia", en referencia a Ayuso, "o un señor que alternaba con narcotraficantes en yates", en alusión al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Así las cosas, ha aconsejado tanto a Casado como al secretario general del partido, Teodoro García Egea que dimitan porque augura que les van a hacer "mucho daño". "Ayuso va a por todas y me extrañaría mucho que una figura como ésta se parara ahora, cuando le conviene tapar los contratos de su hermano que quizá no son ilegales pero sí inmorales", y cuando puede lograr "taponar" a Vox. "La apuesta segura de llegar a Moncloa es con Ayuso y no con Casado", ha apostillado.

NO SE CREE EL "HUNDIMIENTO" DEL PP

El independentista catalán no cree, no obstante, que pese a lo que está sucediendo en 'Génova' el PP vaya a hundirse porque sostiene que la "corrupción" no suele pasarle factura a la derecha. Eso sí, ha alertado de la "gravedad" de que la guerra entre los 'populares' provoque que Vox se "plante" en el Congreso con "70 u 80 diputados".

En este punto, ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez a poner políticas "de izquierda" sobre la mesa porque "al PSOE hacer del PP no le sienta bien", como, a su juicio, ha quedado demostrado recientemente con las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Preguntado sobre si cree que, dada la crisis interna en el PP, es el momento de un adelanto electoral, Rufián ha respondido que "si en Moncloa se pusieran a hacer cálculos", quizá convocarían elecciones generales.

Con todo, ha insistido en que "la corrupción le resta cero al PP" y que lo que tiene que hacer ahora el Ejecutivo es centrarse en la agenda legislativa y entender que si sigue haciendo equilibrios la derecha le pasará por encima "sea con Ayuso o Feijóo".