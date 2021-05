ERC ve "clasista" que el Congreso permita trabajadores en ERTE en la Cámara mientras los diputados cobran todo el sueldo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana ha denunciado este miércoles en el Congreso el hecho de que parte de las personas que trabajan en la institución continúen todavía sin cobrar sus sueldos completos por seguir inmersos en ERTEs, mientras los diputados han cobrado su salario íntegro durante toda la pandemia, y ha exigido poner fin a lo que considera una "ignominia" por ser un trato "denigrante, injusto y clasista".

Así lo ha reclamado la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, en el Pleno del Congreso aprovechando el debate sobre el informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2020.

ERC ha sido el único grupo parlamentario que ha intervenido en el debate y lo ha hecho para criticar lo que considera una situación "totalmente inaceptable". Para la diputada independentista, no es justo que haya personas que trabajan en la Cámara que no cobran todo su sueldo, mientras los diputados no han visto merma alguna en su salario, pese a que hubo meses en la que la actividad parlamentaria se redujo.

NO HAY JUSTIFICACIÓN POSIBLE

"¿No seguimos necesitando el trabajo de camareros, ujieres, personal de limpieza y administración, por qué les estamos penalizando?", ha preguntado al hemiciclo, tras señalar que "no hay justificación posible para este comportamiento" en una institución que el año pasado contó con un presupuesto de más de 86 millones de euros.

Según Telechea, los grupos que, como el suyo, se "llenan la boca" defendiendo a la clase trabajadora si quieren ser "mínimamente creíbles" tienen que recordar que esa clase "no es algo etéreo", sino "personas corrientes que trabajan a cambio de un jornal". "Hacen funcionar el sistema, también las Cámaras parlamentarias, seamos consecuentes y pongamos punto y final a esta ignominia", ha exigido.

La denuncia de la portavoz de ERC no ha tenido respuesta alguna y ningún otro grupo ha querido intervenir, con lo que desde la Presidencia se ha procedido a cerrar el debate y levantar la sesión.

El informe de ejecución presupuestaria, que había sido defendido por la secretaria primera del Congreso, la socialista Sofía Hernanz, señala que la Cámara cerró el año pasado con una ejecución presupuestaria del 88,5%, con lo que dejó de gastar casi 10,5 millones de euros, y además acabó con un saldo positivo en caja de casi 25.000 euros, un 34,4% más que en el ejercicio anterior.