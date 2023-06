Erkoreka recuerda a PP+Cs que la prohibición previa de actos sobre presos de ETA está "vetada" por la Audiencia Nacional

El consejero subraya que la Ertzaintza "no es una policía de la moral" y que solo puede actuar si hay indicios de delito

VITORIA, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha recordado, en respuesta a las críticas de PP+Cs, que la prohibición cautelar previa de los actos de recibimiento y apoyo a los derechos de los presos que en su día pertenecieron a ETA "está expresamente vetada y prohibida por los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional".

Erkoreka ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs sobre los actos celebrados en las últimas semanas en varias localidades de Euskadi en defensa de los derechos de los presos de la desaparecida organización terrorista.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha denunciado que en las últimas semanas se han vuelto a celebrar en diversos puntos de Euskadi "homenajes y en esas exaltaciones a miembros de ETA" que constituyen "una humillación a las víctimas del terrorismo".

"ALGO FALLA"

En este sentido, ha denunciado que "algo falla" si se siguen celebrando este tipo de actos, ante los que ha afirmado que "los poderes públicos están llamados a hacer algo". Barrio ha afirmado, además, que la Ertzaintza no puede permanecer "parada" para "no incomodar a los radicales".

En su respuesta, Erkoreka ha recordado a Barrio que este es un tema que ya se ha planteado al menos "siete veces" en el Parlamento en la actual legislatura, por lo que ha reiterado los argumentos que el Gobierno Vasco o los grupos que lo apoyan han empleado en anteriores ocasiones.

De esa forma, ha recordado que los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional "a través de numerosísimos autos, han fijado ya una línea doctrinal bastante clara" en torno a este tipo de actos.

Erkoreka ha subrayado que los autos que conforman dicha jurisprudencia "deniegan sistemáticamente la prohibición cautelar de estos actos, argumentando que hacerlo supondría una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales a la expresión, reunión y manifestación".

SEGUIMIENTO POLICIAL

El consejero ha añadido que ante este tipo de convocatorias, los juzgados instan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que hagan "el seguimiento necesario" para comprobar si en el desarrollo de dichos actos se cometen hechos delictivos. "Como no puede ser de otra manera, la actuación de la Ertzaintza se ha venido desarrollando con arreglo a estos parámetros durante los últimos años", ha añadido.

En este contexto, ha informado de que en los recientes actos celebrados en distintos puntos de Euskadi en defensa de los derechos de presos que en su día pertenecieron a ETA, la Ertzaintza "no ha apreciado indicios de delito". "No digo que no haya apreciado elementos de indecencia, porque la Ertzaintza no es una policía de la moral, sino que no ha apreciado indicios de delito", ha matizado.

El consejero ha recordado a PP+Cs que la prohibición cautelar previa de estos actos "no se produce porque no está permitida por los tribunales de justicia". De hecho, ha subrayado que "está expresamente vetada y prohibida por los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional".

Además, ha pedido a Barrio que "no confunda los términos" al afirmar que la Ertzaintza permanece "parada" ante estos recibimientos o actos dedicados a reclusos de la desaparecida banda.

"La Ertzaintza no actúa en este ámbito concreto con singular tiento por no incomodar a ningún colectivo concreto, en absoluto; actúa con tiento porque tiene que hacerlo así, porque así lo exige la cultura de las garantías que acompaña al derecho penal en el Estado de Derecho", ha manifestado.

RECHAZO "ROTUNDO"

Erkoreka ha recordado que el Gobierno Vasco ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones rechazando de forma "rotunda" este tipo de actos. No obstante, ha indicado que "una cosa es la declaración de ese tipo de conductas como conductas indecentes e inmorales y reprobables, y otra cosa es adoptar medidas para perseguirlas penalmente".

El consejero de Seguridad ha subrayado que "las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico y por las resoluciones de los tribunales atenazan y limitan inexorablemente la actuación de las fuerzas de orden público en esta materia".

De esa forma, ha preguntado a Barrio si no piensa que sería contraproducente" que la Ertzaintza interviniera ante esta convocatorias "sin límites y sin atender a los parámetros que fijan los tribunales en esta materia". "Esto es lo que usted está sugiriendo de alguna manera cuando dice que hay que saltarse las previsiones de las resoluciones judiciales", ha reprochado al parlamentario de PP+Cs.

Erkoreka ha recordado que, en caso de actuar de esa forma, las actuaciones del Gobierno Vasco y de la Policía autonómica "serían de inmediatamente recurridas y declaradas ilegales".