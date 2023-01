ErNE denuncia el "caos absoluto" de Seguridad con el centro de detención de Bilbao, "sin personal y sin grilletes"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El sindicato ErNE ha denunciado el "caos absoluto" en el que, a su juicio, se encuentra el Departamento de Seguridad, y ha asegurado que el centro de detención de Bilbao se encuentra "sin personal y sin grilletes".

"Sin furgonetas y las pocas que hay se caen a cachos, sin grilletes para hacer traslados a presos, sin personal en el Centro de Detención, sin personal en unidades como Tráfico o Investigación, sin apoyo político ante las actuaciones policiales de los agentes de seguridad ciudadana, negando derechos laborales establecidos, generando desasosiego y abandono en el colectivo de la Ertzaintza", ha afirmado en un comunicado.

ErNE ha criticado que, "ante el aumento" de violencia en Euskadi y la "proliferación de armas blancas", el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, "solo tiene una respuesta, que es un problema cultural".

En su opinión, la "incompetencia está llegando a unos límites insoportables en este Departamento de Seguridad". "Se monta un Centro de Detención en la Comisaría de Bilbao, para que dé cobertura a los municipios próximos y no se le dota de más agentes. Al no disponer de personal las cargas de trabajo son insoportables. Ahora tampoco haygrilletes (hace 4 años se disponía de 15 juegos de grilletes, ahora ninguno) y la contestación por escrito dirigida a Bilbao es que no es comisaría que tenga cárcel", ha añadido.

ErNE ha indicado que "es de locos" porque "montan un centro de detención, pero no lo dotan ni de medios materiales ni humanos para sacar el trabajo adelante". "Erkoreka o espabila o vete", ha dicho el sindicato.