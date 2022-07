ErNE pide una respuesta "clara y contundente" de la Justicia ante las agresiones a ertzainas y respaldo de instituciones

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha reclamado una respuesta "clara y contundente" de la Justicia ante las agresiones a ertzainas, además del "respaldo" de las instituciones al trabajo policial.

El dirigente de ErNE se ha referido, de esta manera, a los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz, donde tres jóvenes fueron detenidos después de increpar y agredir a un agente de la Ertzaintza, al que instaron a marcharse del lugar y que tuvo que ser atendido de las lesiones sufridas.

Esta agresión se produce unos días después que una ertzaina denunciara que una comparsa en Mutriku (Guipúzcoa) le hubiera impedido participar en actividades festivas en la localidad.

En declaraciones a Europa Press, Sergio Gómez de Segura ha indicado que espera que sean "dos casos puntuales" y que no sea un "reflejo de lo que va a haber en las siguientes fiestas" porque sería "un problema serio".

El representante de ErNE ha indicado que, tras la pandemia, el principio de autoridad ha quedado "un poco reducido por decisiones judiciales y políticas" y ha pedido "respeto por la policía" y que se les "deje trabajar de la mejor manera posible".

Sergio Gómez de Segura ha reclamado que haya "un respaldo" por parte de la instituciones al trabajo de los agentes, porque "si no hay ese respeto por ese trabajo, luego en la vida privada se pueden dar estas disfunciones y que la gente no pueda salir por el espacio público y festivo. "Todos tenemos derecho a salir y no nos tenemos que esconder de nada. No lo van a conseguir", ha agregado.

El secretario general de ErNE ha pedido que la justicia trate estos casos como si les ocurriera a alguien de ese ámbito. "En sede judicial si alguien insulta a su señoría o se mete con el fiscal, la respuesta es clara y contundente y nosotros pedimos exactamente lo mismo", ha agregado.

Por último, ha señalado que van a poner a disposición de todos los afiliados y compañeros de la Ertzaintza y la Policía Local los servicios jurídicos de ErNE por si los precisan.