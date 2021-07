Ernesto Neyra y Lely Céspedes vuelven a verse las caras en los juzgados

Tras las últimas declaraciones de Lely en 'Sálvame' llamando maltratador a su exmarido, éste le ha demandado por injurias y calumnias

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de la última aparición de Lely Céspedes en diferentes programas de televisión en los que acusó a su ex marido Ernesto Neyra de maltratador, entre otras cosas, el bailaor toma cartas en el asunto y sienta a la madre de sus hijos en el banquillo de los acusados con una demanda por injurias y calumnias vertidas en un medio de comunicación con la que le podría llegar a pedir hasta 300.000 euros.

En esta ocasión el bailarín llegó a los Juzgados de Málaga muy bien acompañado por su abogada, aunque sin encontrar a la otra parte en el acto de conciliación previo a la querella. Visiblemente enfadado con su exmujer y dispuestos a llegar hasta el final en este asunto por el que ha sido denigrado públicamente, Neyra asegura que mientras que a su ex mujer le siga dando de comer la televisión no dará su brazo a torcer.

- CHANCE: Ernesto buenos días. ¿Has venido a ratificar una demanda contra Lely Céspedes?

- ERNESTO: No, hemos venido a un acto de conciliación, pero yo no tengo nada que decir. ¿Lely Céspedes no ha venido no? ¿Usted ha visto a Lely Céspedes?

- CH: Tan solo decían que usted venía a ratificar una demanda que le había puesto a Lely Céspedes.

- ERNESTO: ¿Eso quien lo ha dicho Lely Céspedes a ustedes?

- CH: No, había salido en medios de comunicación.

- ERNESTO: Ah, en medios de comunicación. Mi letrada si tiene que aportar algo.

- CH: ¿Qué te parece que Lely diga todo esto en televisión? Que eras el amo de la cárcel

- ERNESTO: Yo no tengo nada que decir con respecto a nada.

- CH: Ella ha dicho que no va a dar su brazo a torcer, que no va a rectificar.

- ERNESTO: Claro, mientras que la televisión le esté dando dinero no va a dar su brazo a torcer así que muchísimas gracias por todo. Aquí es donde se tienen que aclarar las cosas, no en un programa de televisión.

Dejándole todo el protagonismo a su abogada para que fuera ella la que explicara cuál es su situación judicial en estos momentos con todos los detalles, Neyra prefirió mantenerse en un segundo plano durante su visita a los juzgados.

- ABOGADA: Es un acto de conciliación previo a querella y ha tenido la oportunidad de explicarse hoy, no lo ha tomado pues ya lo siguiente es que nos veremos en vía penal en los juzgados de instrucción.

- CH: ¿Esa demanda es por las intervenciones de Lely en televisión?

- ABOGADA: Es por injurias y calumnias con publicidad y tendrá que responder ante la justicia.

- CH: También habían demandado a cadenas de televisión y colaboradores*

- ABOGADA: Totalmente, claro. Todo el que ha participado en injurias y calumnias hacia mi cliente.

- CH: ¿Cuál es la cuantía que le pide?

- ABOGADA: Eso no te lo voy a decir hasta que no se dilucide en vía judicial.

- CH: Se decía que 300000 euros.

- ABOGADA: Bueno, puede ser. Eso el juez estimará lo que crea oportuno con las pruebas que acreditemos en su momento.

- CH: Lely dice que no va a dar su brazo a torcer, que ha sido una mujer maltratada y sigue siéndolo psicológicamente.

- ABOGADA: La justicia no lo avala porque nosotros tenemos una sentencia absolutoria por dos veces, por el juzgado de lo penal y por la Audiencia Provincial. Cualquier cosa en contra de eso es un delito.