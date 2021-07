Eroski constata el impacto positivo del etiquetado nutriscore en una cesta de la compra más saludable

SAN SEBASTIÁN, 7 (EUROPA PRESS)

Eroski ha constatado el impacto positivo del etiquetado nutri-score en la composición de una cesta de la compra más saludable. Este etiquetado frontal nutricional influye favorablemente en la elección productos de alimentación envasada más saludables, sin que haya retroceso en las categorías de producto fresco.

Tras más de dos años desde que comenzara a introducir el etiquetado frontal nutricional avanzado Nutri-Score en sus productos de marca propia, Eroski ha presentado un análisis en el que constata su impacto positivo en la composición de una cesta de la compra más saludable.

La compañía ha analizado durante dos años consecutivos el comportamiento de las ventas de casi 2.000 productos de diversas categorías de alimentación envasada, disponibles en la red comercial de Eroski y Caprabo, un total de 1.348 establecimientos.

"Se observa un incremento del peso en ventas de los productos mejor calificados por Nutri-Score mientras ceden posiciones los que tienen peor calificación", ha explicado el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa.

Según los resultados del análisis realizado, la llegada de Nutri-Score no ha influido negativamente en las ventas de los productos frescos que no llevan dicho etiquetado. Los datos reflejan "un cambio en el mix de ventas", de manera que los productos con mejor clasificación según Nutri-Score (letras A y B) han tenido un mejor comportamiento en las ventas que los peor calificados (letras D y E). La letra C presenta un perfil de evolución casi plano.

"La tendencia no es a elegir una opción nutricionalmente mejor en otra categoría de producto, sino a seleccionar una opción más saludable conforme a Nutri-Score dentro de la misma familia de productos o de familias que satisfacen la misma necesidad ", ha detallado Martínez Berriochoa.

Los datos del análisis revelan, por ejemplo, que las verduras congeladas ha experimentado un incremento de ventas de varios puntos por encima de la media de la alimentación envasada. Ocurre lo mismo en las familias del pescado y el marisco congelado, que han crecido más que la media.

DESAYUNO Y BEBIDAS REFRESCANTES

La categoría de cereales de desayuno, en la que conviven 55 referencias de todas las letras de Nutri-Score, no sufre cambios significativos en la evolución de las ventas en su conjunto. Sin embargo, las ventas de cereales de desayuno con clasificación Nutri-Score A, B y C reflejan un crecimiento notable en sus ventas, de hasta un 15%, a costa de los productos D y E, que decrecen.

Los datos reflejan una migración parecida en otras dos categorías relacionadas con el desayuno principalmente, como son las galletas y la bollería, con desplazamiento de ventas de productos con calificación E y D a C.

En la gama de bebidas refrescantes se observa un desplazamiento de ventas entre las que tienen peor clasificación Nutri-Score (D y E, por ser azucaradas) hacia las que tienen la mejor letra posible en esta categoría (B, por ser edulcoradas). En la familia de helados, en la que no hay productos por encima de la clasificación C, es precisamente ese nivel el que recoge las ventas que antes se hacían de productos con peor calificación (D y E). En platos congelados, también se observa desplazamiento de las ventas hacia las letras de B y C, aunque es ligeramente inferior.

Los resultados del análisis realizado por Eroski apuntan que las ofertas y promociones tienen una alta influencia sobre las ventas, "condicionando la composición de una cesta saludable incluso con más fuerza que el Nutri-Score".

Desde Eroski consideran que "la formación e información de los consumidores es primordial para revertir las preocupantes tendencias actuales de consumo" y han defendido que "la transparencia informativa sobre la calidad nutricional de los alimentos es un aspecto crucial para las personas consumidoras".