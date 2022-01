Errejón aconseja al Gobierno exigir pasaporte Covid a deportistas en competiciones internacionales en España

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha aconsejado este martes al Gobierno plantearse la posibilidad de exigir el pasaporte covid o certificado de vacunación a deportistas profesionales que participen en competiciones internacionales que tengan lugar en España, un requisito que haría imposible la participación del tenista serbio Novak Djokovic en el próximo Open de Madrid.

En declaraciones en el Congreso, Errejón ha criticado las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, por decir que la presencia de Djokovic en el torneo, como número uno del mundo, sería positivo para promocionar Madrid.

"Es una vergüenza que haya quien intenta utilizar una polémica científica y de salud para intentar promocionar Madrid --ha dicho--. Me gustaría que Madrid fuera conocida por sus buenos datos sanitarios y ecológicos o por la calidad de vida de sus habitantes, y no por que alguien que se quiere saltar las normas".

MAL MENSAJE DEL ALCALDE

A su juicio, el alcalde de la capital manda un "mal mensaje" a la ciudadanía y "aplaude la irresponsabilidad de una persona" a la que tacha de "egoísta" por no vacunarse. En ese sentido, ha recordado que Djokovic ha sido deportado de Australia por no estar vacunado y no entiende que "en otros países no le dejen competir y aquí se le invite como si fuera un niño malcriado". "Tenga el dinero que tenga, se apellida como se apellide o haya ganado lo que haya ganado, tiene que cumplir con las normas porque de esta pandemia sólo salimos si la gente se vacuna", ha reafirmado.

Eso sí, Errejón admite que las normas vigentes en España y en la Comunidad de Madrid no impiden que Djokovic participe en el torneo y por eso cree que, "una vez que se ha despertado la polémica, España se debería replantear, por lo menos en competiciones internacionales, estar alineada con otros países como Francia o Australia", que impiden la participación de los no vacunados.

"No me gusta que se le dé la categoría de símbolo publico a alguien que ha decidido una posición egoísta. Cuando uno no se vacuna decide que le da igual lo que le pueda pasar a los de al lado. Es una posición irresponsable y no me gusta que se le premie y mucho menos que alguien quiera convertirle en una especie de embajador de nuestra ciudad", ha concluido.