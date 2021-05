Errejón acusa a Abascal de ir a Ceuta en plena crisis para "desestabilizar" y "buscar incidentes"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha acusado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de seguir "chapoteando en el estercolero moral" tras ir a Ceuta, en plena crisis humanitaria y diplomática con Marruecos, a "buscar incidentes" y "desestabilizar".

Así lo ha trasladado tras los altercados de ayer en la ciudad autónoma tras una concentración en rechazo a la rueda de prensa que tenía programada Abascal tras la prohibición de un mitin que tenía programado inicialmente.

El vídeo del día “Solidaridad total” de la UE por la llegada de migrantes a Ceuta

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Errejón ha tildado a Abascal de "absoluto irresponsable" por ir a Ceuta "a echar más gasolina al fuego" en plena crisis humanitaria, diplomática y geopolítica.

"No quiere que se solucione el conflicto con Marruecos, no quiere que se solucione la situación en Ceuta y no quiere que se solucione la situación humanitaria de mucha gente que ha llegado a Ceuta necesitados de ayuda y recursos. Lo que quiere es que empeore porque quiere malas noticias", ha apostillado.

Tras reprocharle que su intención al acudir a Ceuta era buscar incidentes, Errejón ha criticado también que es "muy peligroso" ir a una ciudad "eminentemente multiétnica" y decir a españoles ceutíes, de otra religión y origen, son "quintacolumna" de la monarquía marroquí.

"Eso solo lo dice alguien que quiere desestabilizar la situación en Ceuta y agravar el conflicto", ha zanjado para celebrar la implicación de la UE tras la crisis de Ceuta, que debe traducirse en mayores recursos de cara a evitar que esta situación vuelva a reproducirse.