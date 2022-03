Errejón anuncia en Palma que Más País explora establecer una colaboración política con MÉS per Mallorca

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciado este sábado en Palma que su formación está explorando con "mucha ilusión" las posibilidades de establecer una colaboración política con MÉS per Mallorca.

Según ha manifestado Errejón, en declaraciones a los medios, "este sábado se mantendrá una reunión con representantes MÉS per Mallorca para explorar, con mucha ilusión, las posibilidades de establecer una colaboración política, de igual a igual y respetando la soberanía de cada territorio para establecer su política electoral, con dicho partido". No obstante, y pese a "establecer alianzas con partidos del territorio para fortalecer una alternativa verde, de justicia social y radicalidad democrática", el líder de Más País, ha precisado, "no estar pensando en un posible avance electoral, ni en especulaciones, que solo favorecen a la derecha".

