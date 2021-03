Errejón aplaude la valentía de Rocío Carrasco: "Puede ayudar a muchas mujeres para que pidan ayuda"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha aplaudido este martes la valentía de Rocío Carrasco al hacer público su testimonio en un documental en el que denuncia haber sido víctima de violencia de género y ha puesto en valor que "puede ayudar a muchas mujeres para que pidan ayuda".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre si mostró su apoyo en redes sociales por solidaridad con una persona que sufre y declara que tiene un síndrome o porque cree que la Justicia no ha sido justa con la hija de Rocío Jurado y que los jueces no han sido sensibles a su problema.

"Yo me la creo, me parece un testimonio desgarrador y agradezco su valentía", ha señalado Errejón, al tiempo que ha destacado que las personas tienen una "responsabilidad especial" por el hecho de que lo que dicen es escuchado por muchas personas. Así, ha hecho hincapié en que el testimonio de Rocío Carrasco puede ayudar a que muchas mujeres también expliquen el suyo y "dejen de vivir en silencio". "Es muy duro y yo me lo creo", ha enfatizado.

Derivado de este asunto y preguntado sobre si en España se está acabando con la presunción de inocencia, Errejón ha señalado que las cuestiones de culpabilidad o inocencia las deciden los jueces. Ha reconocido que no había seguido el caso de Carrasco porque no es "muy seguidor de estos formatos televisivos" y "no sabía nada de lo del juicio". No obstante, ha asegurado que es compatible "respetar las decisiones judiciales y decir que no las comparte".

Para Errejón, si ahora hay más sensibilidad frente a la violencia machista que la que había hace años es porque la sociedad "se ha movido" y es más "consciente" que hace una década. "Gracias al movimiento feminista hemos ganado en contundencia y en ser intolerantes con cosas que son intolerables", ha aseverado.